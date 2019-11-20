Как оставаться здоровым: топ-5 полезных зимой продуктов

В связи с скорым приближением зимы организму необходимы витамины и природные антибиотики, которые помогут избежать неприятных болезней.

Кроме того, они защищают сразу и от бактерий, и от вирусов, и от грибков. OBOZREVATEL предлагает узнать топ-5 продуктов, которые следует употреблять в рацион осенью и зимой.

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Гранат

Гранат стимулирует отток мокроты при бронхитах и пневмониях, улучшает работу поджелудочной железы. Гранатовый сок "чистит" кровь после перенесенных инфекций, помогает при простудах, кашле, воспалениях, высокой температуре, анемии.

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Грейпфрут

Экстракт зерен грейпфрута способен бороться с 800 штаммами бактерий, 100 видами грибков, а еще эффективен против вирусов. Белые перегородки полезны для ЖКТ и снижают уровень холестерина в крови, а мякоть содержит полезные органические кислоты, минеральные соли, пектины и эфирные масла.

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Имбирь

Корень имбиря эффективен при лечении ОРЗ, простуд, ангины, ларингита, тонзиллита, бронхита и даже пневмонии. Он обладает противовоспалительным, антимикробным и отхаркивающим действием.

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Калина

Калина спасет от простуд, кашля, гриппа, ангины, бронхитах, пневмонии и авитаминозе.

Овощи и фрукты

Облепиха

Ягоды облепихи известны своими обеззараживающими, ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами. Они полезны при фарингитах, тонзиллитах, поражении кожи и ослабленном иммунитете.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, употребляя жиросжигатели из числа спортпита, и при этом лежа на диване, невозможно сбросить вес. Эффект будет заметен лишь при соблюдении питания и занятиях спортом.

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