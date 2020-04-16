Как оставаться сексуальной на карантине: модели раскрыли секреты

Британские модели раскрыли способы оставаться сексуальными в самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Для этого следует иногда одеваться нарядно, делать макияж и даже устраивать себе фотосессии, пишет The Sun.

24-летняя Даниэль Селлерс из Лондона призналась, что обычно ходит по дому в свободных футболках и тапочках, однако по выходным надевает вечернее платье и туфли на каблуках.

"В конце недели мы с соседкой наряжаемся и устраиваем танцы, представляя, что мы вышли в свет", — поделилась модель.

The Sun

Ее коллега Сабина Емельянова заявила, что ходит по дому в джинсах и блузке, а также самостоятельно устраивает фотосессии.

"Я одеваюсь точно так же, как одевалась бы дома в любое другое время. Чтобы быть счастливым, нужно любить себя и следить за собой", — пояснила Емельянова.

The Sun

33-летняя модель Риан Сагден из Манчестера сообщила, что оставаться в хорошем настроении в самоизоляции ей помогает одежда ярких цветов.

"Мой вам совет — не стоит опускать руки из-за того, что вы заперты дома. Накрасьте глаза, расчешите волосы, а вместо маски нанесите на лицо немного тонального крема", — прокомментировала она.

The Sun

Читайте также на OBOZREVATEL более подробные советы о том, как не поправиться во время карантина и домашней изоляции.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!