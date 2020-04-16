Главная Новости
17 апреля • обновлено в 00:52
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

Как оставаться сексуальной на карантине: модели раскрыли секреты

1.4т
Читать материал на украинском

Британские модели раскрыли способы оставаться сексуальными в самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Для этого следует иногда одеваться нарядно, делать макияж и даже устраивать себе фотосессии, пишет The Sun.

Как оставаться сексуальной на карантине: модели раскрыли секреты

24-летняя Даниэль Селлерс из Лондона призналась, что обычно ходит по дому в свободных футболках и тапочках, однако по выходным надевает вечернее платье и туфли на каблуках.

"В конце недели мы с соседкой наряжаемся и устраиваем танцы, представляя, что мы вышли в свет", — поделилась модель.
Как оставаться сексуальной на карантине: модели раскрыли секреты

The Sun

Ее коллега Сабина Емельянова заявила, что ходит по дому в джинсах и блузке, а также самостоятельно устраивает фотосессии.

"Я одеваюсь точно так же, как одевалась бы дома в любое другое время. Чтобы быть счастливым, нужно любить себя и следить за собой", — пояснила Емельянова.
Как оставаться сексуальной на карантине: модели раскрыли секреты

The Sun

33-летняя модель Риан Сагден из Манчестера сообщила, что оставаться в хорошем настроении в самоизоляции ей помогает одежда ярких цветов.

"Мой вам совет — не стоит опускать руки из-за того, что вы заперты дома. Накрасьте глаза, расчешите волосы, а вместо маски нанесите на лицо немного тонального крема", — прокомментировала она.
Как оставаться сексуальной на карантине: модели раскрыли секреты

The Sun

Читайте также на OBOZREVATEL более подробные советы о том, как не поправиться во время карантина и домашней изоляции.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Соколова Катерина
Соколова Катерина
Иммунолог рассказал как пoднять иммунитeт и не зaболeть коронавирусом imunologua.ml
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lady Красота

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги