Как оставаться молодой и привлекательной после 40 лет: названы лучшие способы

Привлекательной и красивой, женщина может быть в любом возрасте. Но для того, чтобы сохранять красоту и ловить заинтересованные взгляды мужчин, придется потрудиться над собой.

Женский "Рамблер" опубликовал топ-4 совета, которые помогут оставаться женщинам молодыми и привлекательными и после 40 лет.

Фото: lotos-frolov.ru

Правильное питание

С возрастом у людей замедляется обмен веществ, следовательно, суточная доза калорий должна постепенно уменьшаться. Это не значит, что понадобится сидеть на диетах или изнурять себя голодовками. Стоит лишь обогатить свой рацион клетчаткой и перейти на менее калорийные продукты. Отмечается, что после 40 лет также очень полезно есть свежие ягоды и шпинат. Кроме того, полезно пить имбирно-медовый напиток.

Фото: mygrace.ru

Физическая активность

Физическая активность после 40 лет поможет не только контролировать вес, но и станет препятствовать обвисанию кожи. Причем не обязательно записываться на фитнес или срочно начинать посещать спортзал, достаточно полчаса в день ходить пешком, отказаться от использования лифта и делать ежедневно по утрам зарядку. К слову, для борьбы с морщинками придется делать гимнастику лица.

Фото: womanwiki.ru

Полноценный сон

Если людям в возрасте до 30-35 лет хватает, в среднем, 7 часов сна, то в 40 лет и старше нужно спать, как минимум, 8 часов. Причем речь о спокойном и полноценном отдыхе. Поэтому купите удобную подушку, подберите матрас и возьмите за правило обязательно проветривать спальню перед тем, как укладываться спать.

Фото: dar24.com

Уход за кожей

Кроме ухода за лицом нужно также заботиться о кожном покрове остальных частей тела. Лосьон с эффектом увлажнения или легкой подтяжки поможет эпидермису не так сильно подвергаться отрицательным возрастным переменам.

Фото: vsviti.com.ua

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