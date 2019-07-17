"Как ни стыдно!" Абсолютно голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото

Популярная украинская поп-дива Оля Полякова поддалась мейнстриму и воспользовалась приложением FaceApp, которое помогает пользователям увидеть себя в старости.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, которое в результате получилось после использования программы, вызвав ажиотаж в сети.

Оля Полякова instagram / polyakovamusic

"Если мои 100 лет будут выглядеть так, то я согласна", – пошутила Полякова под снимком, на котором она позирует абсолютно голой, прикрыв грудь черными наклейками.

Что примечательно, на фотографии было состарено только лицо, на котором проглядывали морщинки, а тело осталось идеальным.

Полякова воспользовалась FaceApp instagram/polyakovamusic

"Зачем так состарили. Оля, вы прекрасны", "Иметь такую грудь после 3 детей – уже достижение", "Инстаграм" престарелых", "Я одна увидела в Оле Мадонну", "Круто, Оля секси старушка", "Как не стыдно", "А грудь вы считаете у вас останутся такими же? Оптимистка", – отреагировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, нашумевшим приложением воспользовались многие знаменитости. Так, FaceApp попробоваливедущие спортсмены. Певица Вера Брежнева также не сдержалась и "состарила" себя, напугав фанатов.

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