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/ Красота

"Как ни стыдно!" Абсолютно голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото

2.9т Читать материал на украинском

Популярная украинская поп-дива Оля Полякова поддалась мейнстриму и воспользовалась приложением FaceApp, которое помогает пользователям увидеть себя в старости.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, которое в результате получилось после использования программы, вызвав ажиотаж в сети.

Оля Полякова

Оля Полякова

instagram / polyakovamusic

"Если мои 100 лет будут выглядеть так, то я согласна", – пошутила Полякова под снимком, на котором она позирует абсолютно голой, прикрыв грудь черными наклейками.

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Что примечательно, на фотографии было состарено только лицо, на котором проглядывали морщинки, а тело осталось идеальным.

Полякова воспользовалась FaceApp

Полякова воспользовалась FaceApp

instagram/polyakovamusic

"Зачем так состарили. Оля, вы прекрасны", "Иметь такую грудь после 3 детей – уже достижение", "Инстаграм" престарелых", "Я одна увидела в Оле Мадонну", "Круто, Оля секси старушка", "Как не стыдно", "А грудь вы считаете у вас останутся такими же? Оптимистка", – отреагировали поклонники.

"Как ни стыдно!" Абсолютно голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото
"Как ни стыдно!" Абсолютно голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото
"Как ни стыдно!" Абсолютно голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, нашумевшим приложением воспользовались многие знаменитости. Так, FaceApp попробоваливедущие спортсмены. Певица Вера Брежнева также не сдержалась и "состарила" себя, напугав фанатов.

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Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Красота
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
это что за бабка?
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