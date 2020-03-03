Как нельзя краситься: названы опасные цвета в макияже

Результат макияжа заключается не только в технике нанесения косметических средств, но и в правильно подобранных оттенках.

О том, с какими цветами следует быть осторожней пишет Cosmopolitan.

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Карандаш для бровей

При выборе всегда следует отталкиваться от своего цвета волос: средство для бровей должно быть на два оттенка темнее. Главное отсутствие рыжего подтона.

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Тени

Следует быть осторожными с красным или розовым оттенком теней: они могут придать глазам заплаканный или болезненный вид.

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Румяна

Темные оттенки румян подходят только девушкам со смуглой кожей, в остальных случаях следует использовать розовые румяна.

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Помада

Помада оранжевого цвета подчеркивает желтизну зубов. Ее лучше заменить на персиковый оттенок.

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Ранее OBOZREVATEL назвал топ-4 главных тренда в макияже 2020: визажисты рекомендуют обзавестись румянами, разноцветными палетками теней и хайлайтерами.

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