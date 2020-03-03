Как нельзя краситься: названы опасные цвета в макияже

Результат макияжа заключается не только в технике нанесения косметических средств, но и в правильно подобранных оттенках.
О том, с какими цветами следует быть осторожней пишет Cosmopolitan.
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Карандаш для бровей
При выборе всегда следует отталкиваться от своего цвета волос: средство для бровей должно быть на два оттенка темнее. Главное отсутствие рыжего подтона.
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Тени
Следует быть осторожными с красным или розовым оттенком теней: они могут придать глазам заплаканный или болезненный вид.
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Румяна
Темные оттенки румян подходят только девушкам со смуглой кожей, в остальных случаях следует использовать розовые румяна.
pexels.com
Помада
Помада оранжевого цвета подчеркивает желтизну зубов. Ее лучше заменить на персиковый оттенок.
pexels.com
Ранее OBOZREVATEL назвал топ-4 главных тренда в макияже 2020: визажисты рекомендуют обзавестись румянами, разноцветными палетками теней и хайлайтерами.
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