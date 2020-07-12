Как не стоит одеваться летом: названы самые неудачные варианты

Некоторые сочетания в одежде ошибочно считаются универсальными и подходящими для всех возрастов и типов фигуры.

Однако, ни для кого не секрет, что грамотное сочетание предметов гардероба способно создать идеальный образ, или же, в противном случае, полностью испортить лук. OBOZREVATEL рассказывает, как не стоит одеваться летом в 2020 году и о каких ансамблях лучше забыть на ближайшие несколько лет.

Рваные джинсы

LaNova

Рваные джинсы долгое время были любимой вещью модниц, считалось, что эта вещь всегда будет актуальной на летний сезон. Однако, и их время сплыло. На смену изрезанным и растрепанным моделям пришли куда более аккуратные варианты. Тем, кто предпочитает дерзкие образы лучше отдать предпочтение джинсам с потертостями или с необработанным краем. Смотрятся они не менее эффектно, чем разорванные в клочья модели.

Шорты и длинная майка

MOTA

Безобидное, казалось бы, сочетание, которое напрочь убивает фигуру. Шорты в паре с длинной майкой, надетой навыпуск, визуально удлиняют туловище и делают тело прямоугольным. Чтобы избежать подобного эффекта, стоит выбирать модели с высокой посадкой, а верх заправлять за пояс – благодаря такому приему можно выделить талию, удлинить ноги и сделать силуэт более выразительным.

Макси-платье и каблуки

Lookastic

Платье-макси, туфли на высоком каблуке и шляпка в придачу – самое приторное летнее сочетание, которым увлекались девушки в поздние нулевые. Для повседневного образа это стало слишком "заезжено" – стоит обратить внимание на другую обувь: кеды, кроссовки или сандалии на грубой подошве. Сочетание туфли на каблуках и длинное платье остается актуальным для вечернего образа.

Юбка-колокол и топик

Women's Instinct

Когда-то такое сочетание считалось эталоном женственности, особенно когда в завершение к нему шли каблуки. Сегодня же такой образ не пользуется былой популярностью. Если хочется пококетничать, выбирайте воздушные платья в цветочек или горошек, юбки летящего кроя или элегантные палаццо.

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