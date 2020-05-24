Как летом не испортить кожу лица: топ-5 советов
Чтобы сохранить красоту и молодость, не следует забывать о коже лица. К тому же летом она требует особенной заботы, когда следует использовать специальные средства по уходу.
Специально для своих читательниц OBOZREVATEL рассказывает, как правильно ухаживать за кожей в жаркую летнюю пору.
1. Больше воды
Норма выпитой в день воды – 1,5-2 литра, однако в теплое время года требуется больше жидкости, чтобы поддержать гидро-липидный баланс кожи.
2. Защита от солнца
Летом обязательно носите с собой повсюду солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты SPF и UVA. А чтобы защитить кожу от голубого излучения экранов гаджетов, подберите крем Blue Light.
3. Очищение
Летом особенно важно удалять остатки макияжа и тщательно очищать лицо. Подбирайте средства, которое подходят вашему типу кожи. Для жирной кожи подойдут гель, не содержащий спирт, и тоник для поддержки гидро-липидного баланса кожи. Для сухой кожи полезна будет пенка для умывания, которая бережно очищает кожу, не стягивая ее.
4. Увлажнение
Летом, когда наша кожа обезвожена из-за высокой температуры, увлажняющие средства особенно необходимы. Для сухой кожи важно регулярно применять кремы и сыворотки, чтобы восстановить потерянную влагу. Для жирной кожи подойдут крема более легкой текстуры на водной основе, флюиды. Средства стоит наносить дважды в день, чтобы сохранить влагу, тонус и эластичность.
5. Пользуйтесь некамедогенными средствами
Средства по уходу за кожей и вся ваша косметика должны быть некомедогенными. Так, важно, чтобы в них не было силиконов и масляных продуктов, которые летом смешиваются с потом, кожным жиром и пылью и приводят к инфекциям и угревой болезни. Проследите, чтобы на этикетке покупаемой вами косметики были обозначения oil-free, non-comedogenic, silicone-free.
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