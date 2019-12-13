"Как куколка!" Пугачева и Галкин восхитили поклонников стильным выходом

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин восхитили поклонников стильным выходом на предновогодней вечеринке.

Соответствующий снимок был обнародован на странице их дочери Лизы Галкиной в Instagram, что вызвало ажиотаж в сети.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: instagram/maxgalkinru

"Родители. А вам нравится эта пара", – спросила она у фолловеров под милой фотографией, на которой Галкин держит любимую жену за руки.

Для вечеринки шоумен выбрал смокинг с бабочкой. Примадонна пришла на мероприятие в черном платье с блестками и блестящими камушками на груди, в образ дополнила стильной укладкой и фирменными перчатками без пальцев.

Галкин и Пугачева – стильный выход instagram/elizaveta_galkinaa

Поклонники в комментариях ответили, что пара всем нравится, но главное, чтобы им было хорошо вместе.

"Конечно, нравятся. Они суперзвезды", "Прекрасная пара талантливых людей", "Две звезды", "Очень нравятся. Классные оба супруга", "Какая красотка! Куколка", "Алла как всегда шикарная, красивая, лучшая", – ответили поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галкин показал домашнее видео с Пугачевой и детьми. Поклонники заявили, что примадонна выглядит, как девочка.

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