Как избавиться от второго подбородка: названы способы

Второй подбородок сразу выдает или прибавляет возраст, а нитевой лифтинг лица или филлеры могут решить проблему только на время.

Для того, чтобы убрать второй подбородок достаточно ежедневно выполнять несколько простых упражнений самомассажа, пишет "Cosmopolitan".

Проработайте подъязычно-челюстные мышцы: большим и указательным пальцами захватите группу мышц ровно под подбородком, плавными движениями влево-вправо разминайте мышцы в течение одной минуты. Для эффективности такое упражнение следует повторять не менее 3 раз в течение дня.

pexels.com

Далее, согните указательный палец крючком, зафиксировав его большим пальцем, и начните словно подворачивать кожу внутрь к зубам. Пройдитесь по всему контуру лица 3 раза.

pexels.com

Также, следует разминать боковые мышцы шеи захватив мышцу пальцами и плавными движениями массажируя ее по всей поверхности в течение 1-2 минут.

Во время следующего упражнения следует широко улыбнуться и кивать головой, поворачивая ее из стороны в сторону в течении минуты.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL назвал топ-4 главных тренда в макияже 2020: визажисты рекомендуют обзавестись румянами, разноцветными палетками теней и хайлайтерами.