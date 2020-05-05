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6 мая • обновлено в 00:32
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Как избавиться от второго подбородка: названы способы

1.3т
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Второй подбородок сразу выдает или прибавляет возраст, а нитевой лифтинг лица или филлеры могут решить проблему только на время.

Для того, чтобы убрать второй подбородок достаточно ежедневно выполнять несколько простых упражнений самомассажа, пишет "Cosmopolitan".

Как избавиться от второго подбородка: названы способы

Проработайте подъязычно-челюстные мышцы: большим и указательным пальцами захватите группу мышц ровно под подбородком, плавными движениями влево-вправо разминайте мышцы в течение одной минуты. Для эффективности такое упражнение следует повторять не менее 3 раз в течение дня.

Как избавиться от второго подбородка: названы способы

pexels.com

Далее, согните указательный палец крючком, зафиксировав его большим пальцем, и начните словно подворачивать кожу внутрь к зубам. Пройдитесь по всему контуру лица 3 раза.

Как избавиться от второго подбородка: названы способы

pexels.com

Также, следует разминать боковые мышцы шеи захватив мышцу пальцами и плавными движениями массажируя ее по всей поверхности в течение 1-2 минут.

Во время следующего упражнения следует широко улыбнуться и кивать головой, поворачивая ее из стороны в сторону в течении минуты.

Как избавиться от второго подбородка: названы способы

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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