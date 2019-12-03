Как избавиться от целлюлита: названо топ-7 эффективных способов

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как избавиться от целлюлита.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Как убрать целлюлит? Питание — это основа в этом случае. Но еще есть и внешние инструменты, которые можно применять и подключать к нему", — отметила Усенко.

Фото: edinstvennaya.ua

По словам диетолога, нужно заниматься спортом и контролировать количество шагов, которые вы проходите в течение дня — минимум должно быть 10000. Кроме того, делать массажи. Но не только антицеллюлитные, но и для общего тонуса организма.

Также Усенко посоветовала поддерживать гормональный баланс, высыпаться и уменьшить стресс в своей жизни.

"Минимизация стресса — часть образа жизни, как только мы меньше стрессуем, сразу все проходит в организме иначе", — отметила диетолог.

Фото: ivona.bigmir.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, какие продукты помогают избавиться от лишнего жира и похудеть.

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