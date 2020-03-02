Как идеально выглядеть без макияжа: пять главных советов

Часто, для того, чтобы хорошо выглядеть девушки прибегают к декоративной косметике, которая портит их кожу. Чтобы избежать этого следует не так часто использовать тональные основы, а также другие косметические средства.

Пять советов, которые позволят всегда выглядеть хорошо без макияжа публикует "Рамблер".

pexels.com

Вода натощак

Увлажнить кожу можно не только с помощью масок и кремов, но и с помощью обычной воды, особенно после подъема. Выпивайте стакан воды натощак после пробуждения.

pexels.com

Контрастный душ

Контрастный душ способен омолаживать кожу. В отличие от горячей воды, которая выводит влагу из организма, холодная, наоборот, увлажняет кожу и делает ее здоровее.

pexels.com

Физические упражнения

Физические упражнения стимулируют выработку коллагена и эластина, в результате чего она выглядит более подтянутой и устойчивой к образованию морщин.

pexels.com

Регулярный уход за кожей

Тщательно смывайте макияж и не пренебрегайте уходовыми средствами.

pexels.com

Лед для лица

Лед прекрасно справляется с отечностью, делая кожу более свежей и здоровой. Он также тонизирует ее, убирает мелкие морщины и усиливает циркуляцию крови.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL назвал топ-4 главных тренда в макияже 2020: визажисты рекомендуют обзавестись румянами, разноцветными палетками теней и хайлайтерами.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.