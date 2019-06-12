"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии

Украинская поп-певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черной кофте с очень глубоким декольте.

Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль засветила грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Кароль. Они засыпали ее комплиментами.

"Ну слишком сексуальная", "Невероятная", "Черт, как же красиво", "Тина, как горячо стало", — прокомментировали люди.

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Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Тина Кароль засветила грудь Фото из Instagram

Соблазнительная Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль засветила пышную грудь Фото из Instagram

Тина Кароль в соблазнительном платье Фото из Instagram

Тина Кароль продемонстрировала стройную фигуру Фото из Instagram

Соблазнительная Тина Кароль Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

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