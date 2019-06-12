ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ШоуКияни

/Красота

"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии

379Читать материал на украинском

Украинская поп-певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черной кофте с очень глубоким декольте.

"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии

Тина Кароль

Фото из Instagram

"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии

Тина Кароль засветила грудь

Фото из Instagram

Новости
"Хорошо, хоть в трусах": Собчак захейтили за откровенное платье

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Кароль. Они засыпали ее комплиментами.

"Ну слишком сексуальная", "Невероятная", "Черт, как же красиво", "Тина, как горячо стало", — прокомментировали люди.

"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии
"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии
"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии
"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии
"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии
"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии

Тина Кароль засветила грудь

Фото из Instagram

"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии

Соблазнительная Тина Кароль

Фото из Instagram

"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии

Тина Кароль засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии

Тина Кароль в соблазнительном платье

Фото из Instagram

"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии

Тина Кароль продемонстрировала стройную фигуру

Фото из Instagram

"Как горячо стало!" Тина Кароль засветила грудь в пикантной фотосессии

Соблазнительная Тина Кароль

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel