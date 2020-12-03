Как безвылазное пребывание дома может отразиться на внешности: эксперты дали ответ

Американские эксперты утверждают, что постоянное сидение дома может привести к изменениям внешности. В частности, сильнее всего пострадает кожа.

Соответствующий материал публикует Allure. По словам дерматолога Райана Тернера, сухой и грязный воздух в помещении может пагубно отразиться на качестве кожи. Кроме того, безвылазное пребывание в квартире может привести к нарушению защитного барьера кожи, обострению экземы, которая сопровождается покраснениями и шелушениями. Чтобы решить эту проблему, специалист рекомендует приобретать очистители воздуха.

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Еще одной проблемой могут стать высыпания. В связи с дистанционным режимом работы, введенным повсеместно из-за пандемии коронавируса, люди больше времени проводят в постели. Соответственно, из-за этого на постельном белье скапливаются жир, омертвевшие частицы кожи и бактерии. По всему телу могут распространиться акне. Поэтому Тернер посоветовал чаще менять постельное белье.

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Также сертифицированный дерматолог Одри Кунин предупредила, что многочасовая работа дома за компьютером может стать причиной появления морщин и дряблости кожи.

"Синий свет, излучаемый экранами гаджетов, и дневной свет, проникающий через окна, могут вызвать видимые изменения кожи, включая покраснение и пигментацию", – пояснила она.

cosmo.ru

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