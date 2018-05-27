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Кайли Миноуг - 50: как менялась легендарная знаменитость

1.7тЧитать новость на украинском

В понедельник, 28 мая свой день рождения празднует популярная во все мире певица австралийского происхождения, автор песен и актриса Кайли Миноуг.

Артистке исполняется 50 лет. Кайли стала популярной еще в начале 1980-х годов, в школьном возрасте, благодаря роли в австралийской телевизионной мыльной опере "Соседи". OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как менялась Миноуг за годы своей музыкальной деятельности.

За периаод карьеры певица сумела добиться коммерческого успеха и признания музыкальных критиков, а также обзавелась многомилионной армией поклонников по всему миру.

Кайли Миноуг в юности

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В 2005 году Кайли столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. У артистки диагностировали рак груди. Этот год был очень тяжелым для Миноуг и ее семьи. Исполнительница прошла химиотерапию и перенесла тяжелую операцию.

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Через полгода после того, как ей поставили диагноз, Миноуг снова вышла на сцену. Справиться с болезнью ей, к счастью, удалось и сейчас она активно участвует в кампаниях, которые призывают женщин при малейших тревожных симптомах обращаться к врачу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 25 мая, свое 39-летие отметила одна из самых популярных личностей в украинском шоу-бизнесе, актриса, модель и телеведущая Маша Ефросинина.

Персона
Кайли Миноуг
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