Кайли Дженнер сверкнула необъятной грудью в горячей фотосессии

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер снялась в пикантной фотосессии на пляже.

Соответствующими снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди поклонников.

В частности, Дженнер позировала в золотистом купальнике на пляже в Малибу и широкополой шляпе. Образ дополнили украшения и яркий макияж.

Кайли Дженнер в купальнике instagram/kyliejenner

Супермодель сверкнула необъятной грудью в прямом смысле – на тело ей нанесли масло и блестки, что сразу же привлекло внимание фанатов именно к этой части тела.

В комментариях было много восторженных отзывов: "Вау", "Огонь", "Невероятная", "Завидую Трэвису", – написали пользователи.

Папарацци подловили момент съемки

Кайли Дженнер на пляже instagram/kyliejenner

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Кайли Дженнер рассказала, как ей удалось похудеть после родов и сохранить сексуальное тело. Она просто исключила из рациона некоторые вредные продукты.

Супермодель любит эксперименты с внешность и часто пробует новый цвет волос. Недавно она позировала в разноцветных париках, привнеся новую изюминку к яркой внешности.

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