Кайли Дженнер сверкнула голым телом в горячей фотосессии

Американская супермодель Кайли Дженнер, которую недавно признали самой молодой миллиардершей в мире, снялась в откровенном фотосессии.

Она показала поклонникам снимки в Instagram, на которых позирует в абсолютно прозрачном плаще, через который можно рассмотреть голое тело.

Образ Дженнер на пикантных снимках дополнили босоножки Versace и солнцезащитные очки Kim Kardashian x Carolina Lemke.

"Привет маме", – дерзко подписала супермодель, сделав отсылку на портрет Крис Дженнер, который висел за ее спиной.

Обе фотографии набрали больше 3 млн отметок нравится меньше чем за сутки. Поклонники восхитились откровенным образом Дженнер.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кайли вызвала фурор среди поклонников редким фото, на котором позирует без макияжа.

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