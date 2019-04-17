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/Красота

Кайли Дженнер сверкнула голым телом в горячей фотосессии

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Американская супермодель Кайли Дженнер, которую недавно признали самой молодой миллиардершей в мире, снялась в откровенном фотосессии.

Она показала поклонникам снимки в Instagram, на которых позирует в абсолютно прозрачном плаще, через который можно рассмотреть голое тело.

Образ Дженнер на пикантных снимках дополнили босоножки Versace и солнцезащитные очки Kim Kardashian x Carolina Lemke.

shoutout to my momma🖤

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

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"Привет маме", – дерзко подписала супермодель, сделав отсылку на портрет Крис Дженнер, который висел за ее спиной.

Обе фотографии набрали больше 3 млн отметок нравится меньше чем за сутки. Поклонники восхитились откровенным образом Дженнер.

😎

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кайли вызвала фурор среди поклонников редким фото, на котором позирует без макияжа.

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Персона
Кайли Дженнер
Теги
шоу-бизнесКрасотафотосессия
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