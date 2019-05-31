Кайли Дженнер кардинально изменила имидж: как выглядит самая молодая миллиардерша мира

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер удивила поклонников сменой имиджа.
Предпринимательница опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует с розовыми волосами.
Она надела короткий спортивный топ и легинсы, дополнив образ ярким макияжем, а в руках держала розовую сумку и очки.
Кайли Дженнер с розовыми волосами
Instagram @kyliejenner
Что примечательно, на других снимках Дженнер выглядела в привычном для многих образе – с черными волосами. Предлагаем читателям сравнить, как выглядела супермодель с разным цветом волос.
Кайли Дженнер шатенка
Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер в соблазнительном платье
Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер шатенка в очках
Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер с фиолетовыми волосами
Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер с зелеными волосами
Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер с яркими фиолетовыми волосами
Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер на обложке журнала
Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер с салатовыми волосами
Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер блондинка
Instagram @kyliejenner
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Кайли Дженнер рассказала, как ей удалось похудеть после родов и сохранить сексуальное тело. Она просто исключила из рациона некоторые вредные продукты.
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