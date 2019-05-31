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/Красота

Кайли Дженнер кардинально изменила имидж: как выглядит самая молодая миллиардерша мира

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Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер удивила поклонников сменой имиджа.

Предпринимательница опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует с розовыми волосами.

Она надела короткий спортивный топ и легинсы, дополнив образ ярким макияжем, а в руках держала розовую сумку и очки.

Кайли Дженнер с розовыми волосами

Кайли Дженнер с розовыми волосами

Instagram @kyliejenner

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Что примечательно, на других снимках Дженнер выглядела в привычном для многих образе – с черными волосами. Предлагаем читателям сравнить, как выглядела супермодель с разным цветом волос.

Кайли Дженнер шатенка

Кайли Дженнер шатенка

Instagram @kyliejenner

Кайли Дженнер в соблазнительном платье

Кайли Дженнер в соблазнительном платье

Instagram @kyliejenner

Кайли Дженнер шатенка в очках

Кайли Дженнер шатенка в очках

Instagram @kyliejenner

Кайли Дженнер с фиолетовыми волосами

Кайли Дженнер с фиолетовыми волосами

Instagram @kyliejenner

Кайли Дженнер с зелеными волосами

Кайли Дженнер с зелеными волосами

Instagram @kyliejenner

Кайли Дженнер с яркими фиолетовыми волосами

Кайли Дженнер с яркими фиолетовыми волосами

Instagram @kyliejenner

Кайли Дженнер на обложке журнала

Кайли Дженнер на обложке журнала

Instagram @kyliejenner

Кайли Дженнер с салатовыми волосами

Кайли Дженнер с салатовыми волосами

Instagram @kyliejenner

Кайли Дженнер блондинка

Кайли Дженнер блондинка

Instagram @kyliejenner

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Кайли Дженнер рассказала, как ей удалось похудеть после родов и сохранить сексуальное тело. Она просто исключила из рациона некоторые вредные продукты.

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Персона
Кайли Дженнер
Теги
Красотасмена имиджашоу-бизнес
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