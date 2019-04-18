Известная телеведущая засветила шикарную грудь: поклонники в восторге

Украинская телеведущая, звезда канала 1+1 Соломия Витвицкая сверкнула пышной грудью в платье с глубоким вырезом в зоне декольте.

Так, в соблазнительном наряде ведущая пришла на конкурс красоты Mrs. Ukraine International, в рамках которого выбирали красивейшую замужнюю женщину Украины. Пикантное фото Витвицкая опубликовала в Instagram.

"Еду на "Миссис Украина" выбирать самую красивую замужнюю украинку. Опережая вопрос – я не участвую в конкурсе, но буду искренне болеть за самую достойную", – кокетливо рассказала фанам 38-летняя Соломия.

В ответ на ее пост десятки поклонников оставили комментарии с комплиментами в адрес телеведущей. Также вони уточнили, что если бы в конкурсе красоты принимала участие сама Витвицкая – ей бы обязательно дали призовое место.

"Очень красиво! Неподражаема, ты всегда на высоте. Жаль, что не участвуешь, могла бы победить", – похвалили Витвицкую фаны. Многие из них также акцентировали внимание именно на аппетитной зоне декольте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Елена Филонова, звезда передач на "Новом канале", опубликовала в сети смелое фото, на котором запечатлена полностью обнаженной.

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