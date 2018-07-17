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Известная супермодель восхитила оголенным телом: пикантные фото

1.3тЧитать новость на украинском

Американская супермодель Эмили Ратаковски порадовала фанатов соблазнительным снимком.

Звезда позирует на камеру в сексуальном бикини с леопардовым принтом. Фото, сделанным на пляже, она поделилась на своей странице в Instagram.

✨home for a day✨

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

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Подписчики оставили множество комплиментов под постом девушки.

"Страстная", "Очень красиво", "Круто", "Идеально красивая", – комментируют пользователи соцсети.

Отметим, что Эмилию Ратаковски ранее признали одной из самых смелых и раскрепощенных моделей в мире. Она стала широко известна после того, как снялась топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пышногрудая Ани Лорак покорила фанатов видео в маечке.

Персона
Эмилия Ратаковски
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