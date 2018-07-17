Известная супермодель восхитила оголенным телом: пикантные фото

Американская супермодель Эмили Ратаковски порадовала фанатов соблазнительным снимком.
Звезда позирует на камеру в сексуальном бикини с леопардовым принтом. Фото, сделанным на пляже, она поделилась на своей странице в Instagram.
Подписчики оставили множество комплиментов под постом девушки.
"Страстная", "Очень красиво", "Круто", "Идеально красивая", – комментируют пользователи соцсети.
Отметим, что Эмилию Ратаковски ранее признали одной из самых смелых и раскрепощенных моделей в мире. Она стала широко известна после того, как снялась топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пышногрудая Ани Лорак покорила фанатов видео в маечке.