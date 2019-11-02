Известная секс-бомба без трусов лишила дара речи поклонников: горячие кадры

Одна из самых популярных моделей мира Алессандра Амбросио, которая является бывшим "ангелом" Victoria`s Secret, сверкнула роскошным телом на Хэллоуин.

Звезда нарядилась сексуальной вампиршей, забыв про белье, которое бы просто не "вписалось" в образ. Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

Так, для праздника Амбросио выбрала откровенной черное платье в пол с очень глубоким декольте и разрезами по обе стороны, начинающиеся от талии. Было заметно, что под платье модель не надела трусики.

Алессандра Амбросио в образе женщины-вамп instagram/alessandraambrosio

Образ дополнили накладные клыки, нарисованная полоска "крови" на подбородке и яркий макияж. Сзади Алессандра тянула за собой шлейф, а на плечах были небольшие крючки, как в летучей мыши.

Образ Амбросио произвел фурор в сети. Поклонники буквально потеряли дар речи, забрасывая красавицу "сердечками", смайликами в виде огня и прочими восторженными эмодзи. Каждый кадр набрал больше 200 тысяч отметок "нравится".

Алессандра Амбросио без трусов на Хэллоуин instagram/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио с друзьями на вечеринке instagram/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио в откровенном наряде без трусов instagram/alessandraambrosio

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Амбросио заняла второе место в списке лучших моделей для рекламы купальников по версии британского бренда нижнего белья Bluebella.

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