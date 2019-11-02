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2 ноября • обновлено в 17:55
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/ Красота

Известная секс-бомба без трусов лишила дара речи поклонников: горячие кадры

5.2т Читать материал на украинском

Одна из самых популярных моделей мира Алессандра Амбросио, которая является бывшим "ангелом" Victoria`s Secret, сверкнула роскошным телом на Хэллоуин.

Звезда нарядилась сексуальной вампиршей, забыв про белье, которое бы просто не "вписалось" в образ. Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

Так, для праздника Амбросио выбрала откровенной черное платье в пол с очень глубоким декольте и разрезами по обе стороны, начинающиеся от талии. Было заметно, что под платье модель не надела трусики.

Алессандра Амбросио в образе женщины-вамп

Алессандра Амбросио в образе женщины-вамп

instagram/alessandraambrosio

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Образ дополнили накладные клыки, нарисованная полоска "крови" на подбородке и яркий макияж. Сзади Алессандра тянула за собой шлейф, а на плечах были небольшие крючки, как в летучей мыши.

Образ Амбросио произвел фурор в сети. Поклонники буквально потеряли дар речи, забрасывая красавицу "сердечками", смайликами в виде огня и прочими восторженными эмодзи. Каждый кадр набрал больше 200 тысяч отметок "нравится".

Алессандра Амбросио без трусов на Хэллоуин

Алессандра Амбросио без трусов на Хэллоуин

instagram/alessandraambrosio

Известная секс-бомба без трусов лишила дара речи поклонников: горячие кадры
Известная секс-бомба без трусов лишила дара речи поклонников: горячие кадры
Алессандра Амбросио с друзьями на вечеринке

Алессандра Амбросио с друзьями на вечеринке

instagram/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио в откровенном наряде без трусов

Алессандра Амбросио в откровенном наряде без трусов

instagram/alessandraambrosio

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Амбросио заняла второе место в списке лучших моделей для рекламы купальников по версии британского бренда нижнего белья Bluebella.

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Тема
Хэллоуин
Персона
Алессандра Амбросио
Теги
Красота Мода шоу-бизнес модель
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