Известная секс-бомба без трусов лишила дара речи поклонников: горячие кадры

Одна из самых популярных моделей мира Алессандра Амбросио, которая является бывшим "ангелом" Victoria`s Secret, сверкнула роскошным телом на Хэллоуин.
Звезда нарядилась сексуальной вампиршей, забыв про белье, которое бы просто не "вписалось" в образ. Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.
Так, для праздника Амбросио выбрала откровенной черное платье в пол с очень глубоким декольте и разрезами по обе стороны, начинающиеся от талии. Было заметно, что под платье модель не надела трусики.
Алессандра Амбросио в образе женщины-вамп
instagram/alessandraambrosio
Образ дополнили накладные клыки, нарисованная полоска "крови" на подбородке и яркий макияж. Сзади Алессандра тянула за собой шлейф, а на плечах были небольшие крючки, как в летучей мыши.
Образ Амбросио произвел фурор в сети. Поклонники буквально потеряли дар речи, забрасывая красавицу "сердечками", смайликами в виде огня и прочими восторженными эмодзи. Каждый кадр набрал больше 200 тысяч отметок "нравится".
Алессандра Амбросио без трусов на Хэллоуин
instagram/alessandraambrosio
Алессандра Амбросио с друзьями на вечеринке
instagram/alessandraambrosio
Алессандра Амбросио в откровенном наряде без трусов
instagram/alessandraambrosio
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Амбросио заняла второе место в списке лучших моделей для рекламы купальников по версии британского бренда нижнего белья Bluebella.
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