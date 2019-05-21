ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Известная российская модель взбудоражила сеть голой грудью

1.4тЧитать материал на украинском

Известная российская модель, супруга миллиардера Александра Лебедева Лена Перминова поделилась с поклонниками откровенным снимком с Мальдив.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой сидит на берегу океана с голой грудью, которую прикрыла коленками и рукой.

"Пока продолжаю выкладывать фото с Мальдив, а сама уже в рабочем процессе. На подходе у нас много новинок в Лён&Гречка Bakery (линейка продуктов из зеленой гречки. - ред.), напишите, какие у Вас любимые продукты и чего бы еще хотелось увидеть в нашем меню без глютена", – написала Перминова, прорекламировав магазин.

Новости
"Фильм для взрослых": Седокову раскритиковали за пошлый кадр

Пока продолжаю выкладывать фото с Мальдив, а сама уже 🔥🔥 в рабочем процессе. На подходе у нас много новинок в @lenandgrechka, напишите какие у Вас любимые продукты и чего бы ещё хотелось увидеть в нашем меню #безглютена ? I’m posting these photos from the Maldives while preparing new products and planning to launch in new markets for @lenandgrechka !Did you know we can deliver our product to the airport or wherever you might be in Moscow, just send your order to our IG direct! Ph: @krissnegireva

Допис, поширений Lena Perminova (@lenaperminova)

Поклонники были в восторге от нового снимка Перминовой. В комментариях заметили, что она прекрасно выглядит.

"Супер фото", "Идеальная", "Фотка просто нереальная, необычная! Настоящая", "На фото Лена кричит: "Саша, а топ купальника ты забыл положить!?" – написали поклонники.

Известная российская модель взбудоражила сеть голой грудью
Известная российская модель взбудоражила сеть голой грудью
Известная российская модель взбудоражила сеть голой грудью
Известная российская модель взбудоражила сеть голой грудью
Елена Перминова на Мальдивах

Елена Перминова на Мальдивах

Instagram @lenaperminova

Елена Перминова в воде

Елена Перминова в воде

Instagram @lenaperminova

Лена Перминова на пляже

Лена Перминова на пляже

Instagram @lenaperminova

Перминова в соблазнительном купальнике

Перминова в соблазнительном купальнике

Instagram @lenaperminova

Лена Перминова в слитом купальнике

Лена Перминова в слитом купальнике

Instagram @lenaperminova

Перминова на доске

Перминова на доске

Instagram @lenaperminova

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети Перминову часто сравнивают с певицей и ее подругой Верой Брежневой. Звезды часто присутствуют на различных мероприятиях вместе. Недавно они посетили вечеринку в честь 20-летия российского Vogue. Поклонники были в восторге от их снимка в лимузине, где девушки выглядели, как сестры.

Позже Перминова с Брежневой отправились на Мальдивы, где позировали в одинаковых купальниках.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Лена Перминова
Место
Мальдивы
Теги
шоу-бизнесфотосессия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
А грудь где?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения