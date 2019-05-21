Известная российская модель взбудоражила сеть голой грудью

Известная российская модель, супруга миллиардера Александра Лебедева Лена Перминова поделилась с поклонниками откровенным снимком с Мальдив.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой сидит на берегу океана с голой грудью, которую прикрыла коленками и рукой.

"Пока продолжаю выкладывать фото с Мальдив, а сама уже в рабочем процессе. На подходе у нас много новинок в Лён&Гречка Bakery (линейка продуктов из зеленой гречки. - ред.), напишите, какие у Вас любимые продукты и чего бы еще хотелось увидеть в нашем меню без глютена", – написала Перминова, прорекламировав магазин.

Поклонники были в восторге от нового снимка Перминовой. В комментариях заметили, что она прекрасно выглядит.

"Супер фото", "Идеальная", "Фотка просто нереальная, необычная! Настоящая", "На фото Лена кричит: "Саша, а топ купальника ты забыл положить!?" – написали поклонники.

Елена Перминова на Мальдивах Instagram @lenaperminova

Елена Перминова в воде Instagram @lenaperminova

Лена Перминова на пляже Instagram @lenaperminova

Перминова в соблазнительном купальнике Instagram @lenaperminova

Лена Перминова в слитом купальнике Instagram @lenaperminova

Перминова на доске Instagram @lenaperminova

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети Перминову часто сравнивают с певицей и ее подругой Верой Брежневой. Звезды часто присутствуют на различных мероприятиях вместе. Недавно они посетили вечеринку в честь 20-летия российского Vogue. Поклонники были в восторге от их снимка в лимузине, где девушки выглядели, как сестры.

Позже Перминова с Брежневой отправились на Мальдивы, где позировали в одинаковых купальниках.

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