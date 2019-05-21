Известная российская модель взбудоражила сеть голой грудью

Известная российская модель, супруга миллиардера Александра Лебедева Лена Перминова поделилась с поклонниками откровенным снимком с Мальдив.
Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой сидит на берегу океана с голой грудью, которую прикрыла коленками и рукой.
"Пока продолжаю выкладывать фото с Мальдив, а сама уже в рабочем процессе. На подходе у нас много новинок в Лён&Гречка Bakery (линейка продуктов из зеленой гречки. - ред.), напишите, какие у Вас любимые продукты и чего бы еще хотелось увидеть в нашем меню без глютена", – написала Перминова, прорекламировав магазин.
Пока продолжаю выкладывать фото с Мальдив, а сама уже 🔥🔥 в рабочем процессе. На подходе у нас много новинок в @lenandgrechka, напишите какие у Вас любимые продукты и чего бы ещё хотелось увидеть в нашем меню #безглютена ? I’m posting these photos from the Maldives while preparing new products and planning to launch in new markets for @lenandgrechka !Did you know we can deliver our product to the airport or wherever you might be in Moscow, just send your order to our IG direct! Ph: @krissnegireva
Поклонники были в восторге от нового снимка Перминовой. В комментариях заметили, что она прекрасно выглядит.
"Супер фото", "Идеальная", "Фотка просто нереальная, необычная! Настоящая", "На фото Лена кричит: "Саша, а топ купальника ты забыл положить!?" – написали поклонники.
Елена Перминова на Мальдивах
Instagram @lenaperminova
Елена Перминова в воде
Instagram @lenaperminova
Лена Перминова на пляже
Instagram @lenaperminova
Перминова в соблазнительном купальнике
Instagram @lenaperminova
Лена Перминова в слитом купальнике
Instagram @lenaperminova
Перминова на доске
Instagram @lenaperminova
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети Перминову часто сравнивают с певицей и ее подругой Верой Брежневой. Звезды часто присутствуют на различных мероприятиях вместе. Недавно они посетили вечеринку в честь 20-летия российского Vogue. Поклонники были в восторге от их снимка в лимузине, где девушки выглядели, как сестры.
Позже Перминова с Брежневой отправились на Мальдивы, где позировали в одинаковых купальниках.
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