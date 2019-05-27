Известная российская актриса полностью оголилась на камеру: пикантный кадр

Известная российская актриса Наталья Бардо поделилась с поклонниками откровенными снимками.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала топлес, прикрыв интимные части тела руками. Свой образ Бардо дополнила большой шляпой.
"Даже не знаю, стоит ли писать про интригу, по-моему, достаточно и фотографии. Но шляпа, признаюсь, велика, да еще и чужая", — прокомментировала одну из своих публикаций актриса.
Наталья Бардо
Фото из Instagram
Наталья Бардо полностью оголилась
Фото из Instagram
Наталья Бардо топлес
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых снимков звезды. Они засыпали ее комплиментами.
"Какая шикарная фотография", "Фото — огонь", "Нету слов, какая фигура", "Красавица", "Смело и откровенно", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Натальи Бардо, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Наталья Бардо в полупрозрачном белье
Фото из Instagram
Наталья Бардо в купальнике
Фото из Instagram
Наталья Бардо сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Наталья Бардо
Фото из Instagram
Наталья Бардо обнаженная в постели
Фото из Instagram
Наталья Бардо в соблазнительном купальнике
Фото из Instagram
Наталья Бардо обнаженная
Фото из Instagram
Наталья Бардо голая в ванной
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Наталья Бардо и украинская певица Тина Кароль вышли в свет в одинаковых нарядах. Так, они надели платья от австралийского бренда Alice McCall.
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