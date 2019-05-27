Известная российская актриса полностью оголилась на камеру: пикантный кадр

Известная российская актриса Наталья Бардо поделилась с поклонниками откровенными снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала топлес, прикрыв интимные части тела руками. Свой образ Бардо дополнила большой шляпой.

"Даже не знаю, стоит ли писать про интригу, по-моему, достаточно и фотографии. Но шляпа, признаюсь, велика, да еще и чужая", — прокомментировала одну из своих публикаций актриса.

Наталья Бардо Фото из Instagram

Наталья Бардо полностью оголилась Фото из Instagram

Наталья Бардо топлес Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых снимков звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Какая шикарная фотография", "Фото — огонь", "Нету слов, какая фигура", "Красавица", "Смело и откровенно", — написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Натальи Бардо, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Наталья Бардо в полупрозрачном белье Фото из Instagram

Наталья Бардо в купальнике Фото из Instagram

Наталья Бардо сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Наталья Бардо Фото из Instagram

Наталья Бардо обнаженная в постели Фото из Instagram

Наталья Бардо в соблазнительном купальнике Фото из Instagram

Наталья Бардо обнаженная Фото из Instagram

Наталья Бардо голая в ванной Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Наталья Бардо и украинская певица Тина Кароль вышли в свет в одинаковых нарядах. Так, они надели платья от австралийского бренда Alice McCall.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!