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/Красота

Известная российская актриса полностью оголилась на камеру: пикантный кадр

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Известная российская актриса Наталья Бардо поделилась с поклонниками откровенными снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала топлес, прикрыв интимные части тела руками. Свой образ Бардо дополнила большой шляпой.

"Даже не знаю, стоит ли писать про интригу, по-моему, достаточно и фотографии. Но шляпа, признаюсь, велика, да еще и чужая", — прокомментировала одну из своих публикаций актриса.

Наталья Бардо

Наталья Бардо

Фото из Instagram

Наталья Бардо полностью оголилась

Наталья Бардо полностью оголилась

Фото из Instagram

Наталья Бардо топлес

Наталья Бардо топлес

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых снимков звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Какая шикарная фотография", "Фото — огонь", "Нету слов, какая фигура", "Красавица", "Смело и откровенно", — написали люди.

Известная российская актриса полностью оголилась на камеру: пикантный кадр
Известная российская актриса полностью оголилась на камеру: пикантный кадр
Известная российская актриса полностью оголилась на камеру: пикантный кадр
Известная российская актриса полностью оголилась на камеру: пикантный кадр
Известная российская актриса полностью оголилась на камеру: пикантный кадр
Известная российская актриса полностью оголилась на камеру: пикантный кадр
Известная российская актриса полностью оголилась на камеру: пикантный кадр

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Натальи Бардо, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Наталья Бардо в полупрозрачном белье

Наталья Бардо в полупрозрачном белье

Фото из Instagram

Наталья Бардо в купальнике

Наталья Бардо в купальнике

Фото из Instagram

Наталья Бардо сексуально позирует на камеру

Наталья Бардо сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Соблазнительная Наталья Бардо

Соблазнительная Наталья Бардо

Фото из Instagram

Наталья Бардо обнаженная в постели

Наталья Бардо обнаженная в постели

Фото из Instagram

Наталья Бардо в соблазнительном купальнике

Наталья Бардо в соблазнительном купальнике

Фото из Instagram

Наталья Бардо обнаженная

Наталья Бардо обнаженная

Фото из Instagram

Наталья Бардо голая в ванной

Наталья Бардо голая в ванной

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Наталья Бардо и украинская певица Тина Кароль вышли в свет в одинаковых нарядах. Так, они надели платья от австралийского бренда Alice McCall.

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Место
Россия
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de lik
de lik
Кто это? Чем знаменита?
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
ну, видимо, на Украине это "известная актриса")))
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Известная российская актриса"-во, блин! А это кто такая?
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