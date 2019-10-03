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3 октября • обновлено в 15:46
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Изменяет Брежневой? Как выглядит красотка, с которой мог закрутить Меладзе

2.2т Читать материал на украинском

Молодая солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег стала чуть ли не самой обговариваемой темой в сети из-за слухов о романе с супругом Веры БрежневойКонстантином Меладзе.

Что бы не говорили всевозможные источники в СМИ, директор девушки все отрицает. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть горячие фото роковой блондинки, которую считают "разрушительницей брака" звездной пары.

Изменяет Брежневой? Как выглядит красотка, с которой мог закрутить Меладзе

"Такие слухи появляются, мне кажется, в отношении огромного количества людей. Это, знаете, как постоянно заезженная шутка, причем абсолютно неактуальная. Константин Меладзе является продюсером группы "ВИА Гра", в которой Эрика Герцег поет уже шесть лет. Естественно, никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет", — ранее утверждала директор Герцег Дарья.

Эрика Герцег в постели

Эрика Герцег в постели

instagram/erikaherceg

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Что примечательно, Герцег уже шесть лет выступает в составе группы "ВИА Гра". У нее хорошие отношения с продюсером. Девушка прошла через много испытаний ради участия в трио и соответствия определенным внешним стандартам: она худела с 87 килограммов и делала пластику груди.

Полуголая Эрика Герцег

Полуголая Эрика Герцег

instagram/erikaherceg

Эрика Герцег

Эрика Герцег

instagram/erikaherceg

Напомним, Брежнева и Меладзе поженились в конце 2015 года. К тому моменту Брежнева уже давно вела сольную карьеру, на смену ей в образе "светленькой из "ВИА Гры" пришла сначала Татьяна Котова. После этого состав неоднократно менялся. Герцег пришла в коллектив в 2013 году.

Эрика Герцег на пляже

Эрика Герцег на пляже

instagram/erikaherceg

Эрика Герцег в белье

Эрика Герцег в белье

instagram/erikaherceg

Эрика Герцег в соблазнительном платье

Эрика Герцег в соблазнительном платье

instagram/erikaherceg

Эрика Герцег с глубоким декольте

Эрика Герцег с глубоким декольте

instagram/erikaherceg

Эрика Герцег соблазнительное фото

Эрика Герцег соблазнительное фото

instagram/erikaherceg

Эрика Герцег

Эрика Герцег

instagram/erikaherceg

Эрика Герцег для журнала "Маxim"

Эрика Герцег для журнала "Маxim"

instagram/erikaherceg

Эрика Герцег для "Маxim"

Эрика Герцег для "Маxim"

instagram/erikaherceg

Эрика Герцег

Эрика Герцег

instagram/erikaherceg

Эрика Герцег в мужском журнале "Маxim"

Эрика Герцег в мужском журнале "Маxim"

instagram/erikaherceg

Эрика Герцег для "Маxim"

Эрика Герцег для "Маxim"

instagram/erikaherceg

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева очень жестко ответила "сочувствующим" фанаткам, которые заявили в комментарии к ее посту, что певица и Меладзе имеют "гостевой брак".

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Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота скандалы
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