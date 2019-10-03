Изменяет Брежневой? Как выглядит красотка, с которой мог закрутить Меладзе

Молодая солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег стала чуть ли не самой обговариваемой темой в сети из-за слухов о романе с супругом Веры Брежневой – Константином Меладзе.

Что бы не говорили всевозможные источники в СМИ, директор девушки все отрицает. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть горячие фото роковой блондинки, которую считают "разрушительницей брака" звездной пары.

"Такие слухи появляются, мне кажется, в отношении огромного количества людей. Это, знаете, как постоянно заезженная шутка, причем абсолютно неактуальная. Константин Меладзе является продюсером группы "ВИА Гра", в которой Эрика Герцег поет уже шесть лет. Естественно, никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет", — ранее утверждала директор Герцег Дарья.

Эрика Герцег в постели instagram/erikaherceg

Что примечательно, Герцег уже шесть лет выступает в составе группы "ВИА Гра". У нее хорошие отношения с продюсером. Девушка прошла через много испытаний ради участия в трио и соответствия определенным внешним стандартам: она худела с 87 килограммов и делала пластику груди.

Полуголая Эрика Герцег instagram/erikaherceg

Эрика Герцег instagram/erikaherceg

Напомним, Брежнева и Меладзе поженились в конце 2015 года. К тому моменту Брежнева уже давно вела сольную карьеру, на смену ей в образе "светленькой из "ВИА Гры" пришла сначала Татьяна Котова. После этого состав неоднократно менялся. Герцег пришла в коллектив в 2013 году.

Эрика Герцег на пляже instagram/erikaherceg

Эрика Герцег в белье instagram/erikaherceg

Эрика Герцег в соблазнительном платье instagram/erikaherceg

Эрика Герцег с глубоким декольте instagram/erikaherceg

Эрика Герцег соблазнительное фото instagram/erikaherceg

Эрика Герцег instagram/erikaherceg

Эрика Герцег для журнала "Маxim" instagram/erikaherceg

Эрика Герцег для "Маxim" instagram/erikaherceg

Эрика Герцег instagram/erikaherceg

Эрика Герцег в мужском журнале "Маxim" instagram/erikaherceg

Эрика Герцег для "Маxim" instagram/erikaherceg

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева очень жестко ответила "сочувствующим" фанаткам, которые заявили в комментарии к ее посту, что певица и Меладзе имеют "гостевой брак".

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