"Изменилась до неузнаваемости!" В сеть попали пляжные снимки располневшей Гомес

В сеть попали пляжные снимки американской певицы Селены Гомес.
Так, она была запечатлена в белом закрытом купальнике. Пользователи отметили, что звезда набрала лишний вес, и посоветовали ей следить за фигурой.
Селена Гомес
Фото: instagram/selenagomez
Селена Гомес
Фото: instagram/redcarpetmood
Селена Гомес
Фото: instagram/redcarpetmood
"Ужас какой", "Что же ее так разбомбило", " Я вижу целлюлит на твоих ногах! У тебе же столько денег, а ты не можешь за собой следить?", "Изменилась до неузнаваемости", — прокомментировали люди.
Селена Гомес
Фото: instagram/redcarpetmood
Селена Гомес
Фото: instagram/redcarpetmood
Другие же пользователи заступились за Селену, отмечая, что "она перенесла тяжелую операцию, поэтому наверняка до сих пор принимает гормональные препараты".
Селена Гомес
Фото: instagram/redcarpetmood
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Селена Гомес попала в психиатрическую клинику. У экс-возлюбленной популярного исполнителя Джастина Бибера случился нервный срыв и ее стали преследовать панические атаки.
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