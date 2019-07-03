"Изменилась до неузнаваемости!" В сеть попали пляжные снимки располневшей Гомес

В сеть попали пляжные снимки американской певицы Селены Гомес.

Так, она была запечатлена в белом закрытом купальнике. Пользователи отметили, что звезда набрала лишний вес, и посоветовали ей следить за фигурой.

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Селена Гомес Фото: instagram/redcarpetmood

Селена Гомес Фото: instagram/redcarpetmood

"Ужас какой", "Что же ее так разбомбило", " Я вижу целлюлит на твоих ногах! У тебе же столько денег, а ты не можешь за собой следить?", "Изменилась до неузнаваемости", — прокомментировали люди.

Селена Гомес Фото: instagram/redcarpetmood

Селена Гомес Фото: instagram/redcarpetmood

Другие же пользователи заступились за Селену, отмечая, что "она перенесла тяжелую операцию, поэтому наверняка до сих пор принимает гормональные препараты".

Селена Гомес Фото: instagram/redcarpetmood

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Селена Гомес попала в психиатрическую клинику. У экс-возлюбленной популярного исполнителя Джастина Бибера случился нервный срыв и ее стали преследовать панические атаки.

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