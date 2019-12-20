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20 декабря • обновлено в 18:02
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Ивлеева внезапно сменила имидж: фото до и после эксперимента

1.2т
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Экс-ведущая шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Анастасия Ивлеева внезапно сменила имидж.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала видео, показав поклонникам, что из привычной блондинки перекрасилась в розовый цвет (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Настя Ивлеева сменила имидж

Настя Ивлеева сменила имидж

instagram.com/_agentgirl

"Когда можно только одну шоколадку в день или, когда завтра на диету", – подписала Ивлеева, показав, как ест огромную шоколадку.

Ивлеева с розовыми волосами ест огромную шоколадку

Ивлеева с розовыми волосами ест огромную шоколадку

скриншот

Поклонники были удивлены неожиданной сменой имиджа, потому некоторые даже спросили у нее в чате, зачем она это сделала.

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"Ну, например, потому что мне это нравится. Камон! Стандартная процедура выбора: быть с толстыми бровями или тонкими, блондинкой / брюнеткой. Б**ь, в смысле, зачем", – ответила Ивлеева в сторис.

Ивлеева ответила, зачем сменила имидж

Ивлеева ответила, зачем сменила имидж

Фото: сторис

В комментариях фолловеры восхитились ее смелостью, заявив, что ведущая выглядит хорошо с любым цветом волос, но мастера по маникюру ей все же посоветовали заменить.

"Нужно срочно сменить мастера маникюра", "Давай запишу тебя на нормальный маникюр. А то ты, как коршун", "Я тоже хочу такую шоколадку", – написали поклонники.

Что примечательно, Ивлеева ранее уже экспериментировала с цветом волос. Однако она просто примеряла парики ярко-синего, неоново-зеленого и даже фиолетового оттенка.

Настя Ивлеева примерила новый образ – фото в разноцветных париках

Ивлеева с фиолетовыми волосами

Ивлеева с фиолетовыми волосами

instagram/_agentgirl

Ивлеева с синими волосами

Ивлеева с синими волосами

instagram/_agentgirl

Ивлеева с синими волосами

Ивлеева с синими волосами

instagram/_agentgirl

Ивлеева с неоновыми волосами

Ивлеева с неоновыми волосами

instagram/_agentgirl

Настя Ивлеева с неоновыми волосами

Настя Ивлеева с неоновыми волосами

instagram/_agentgirl

Настя Ивлеева: как поклонники привыкли ее видеть – фото

Настя Ивлеева блондинка

Настя Ивлеева блондинка

instagram/_agentgirl

Настя Ивлеева с прической в стиле ретро

Настя Ивлеева с прической в стиле ретро

instagram/_agentgirl

Ивлеева – соблазнительная фотосессия

Ивлеева – соблазнительная фотосессия

instagram/_agentgirl

Настя Ивлеева – привычный для поклонников образ

Настя Ивлеева – привычный для поклонников образ

instagram/_agentgirl

Ивлеева внезапно сменила имидж: фото до и после эксперимента
Ивлеева внезапно сменила имидж: фото до и после эксперимента
Ивлеева внезапно сменила имидж: фото до и после эксперимента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ивлеева поразила поклонников худобой, показав фотосессию в необычном купальнике.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Анастасия Ивлеева
Место
Россия
Теги
фотографии фотосессия смена имиджа шоу-бизнес Красота
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