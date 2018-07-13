МоваЯзык
Регистрация
ШоуКияни

Ирина Шейк в модном купальнике украсила обложку глянца

1.1тЧитать новость на украинском

Супермодель Ирина Шейк украсила обложку британского журнала Evening Standard. 32-летняя Ирина позирует в зеленом купальнике от Topshop в стиле 1980-х.

В интервью Ирина рассказала о начале карьеры модели: "Я понятия не имела, что такое работа модели. Соглашаясь на работу во Франции, думала лишь о том, что смогу сняться для каталога и помочь своей семье. Я не говорила по-английски. В Париже жила в маленькой квартире вместе с другими девушками. У меня было лишь 40 евро в неделю на карманные расходы".

Ирина Шейк

Обложка Evening Standard

Новости
Уникальные кадры: Ирину Шейк подловили с мужем и маленькой дочерью

Шейк призналась, что не готова сниматься топлес. "Я не фотографируюсь топлес - это мое личное решение. Но если меня попросят обнажиться и мне нравится проект, соглашусь. Я воспринимаю такие съемки как искусство", - говорит она.

Don’t forget to pick up your #IrinaShayk issue of @eveningstandardmagazine tonight London!

Публикация от Evening Standard Magazine (@eveningstandardmagazine)

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Ирина Шейк поделилась с подписчиками в Instagram пикантными фото в нижнем белье.

Персона
Ирина Шейк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги