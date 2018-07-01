Ирина Шейк поделилась "горячим" фото в купальнике

32-летняя супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото.

На пляже Ирина демонстрирует стройную фигуру и идеально ровный загар.

Как сообщила модель в подписи к снимку, в тот день на ней был белый слитный купальник из эксклюзивной коллекции от "ангела" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол "Tropic of C".

Ирина Шейк Фото: instagram.com/irinashayk

"Горячий" кадр Шейк уже собрал около полмиллиона лайков.

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