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Ирина Шейк поделилась "горячим" фото в купальнике

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32-летняя супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото.

На пляже Ирина демонстрирует стройную фигуру и идеально ровный загар.

Как сообщила модель в подписи к снимку, в тот день на ней был белый слитный купальник из эксклюзивной коллекции от "ангела" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол "Tropic of C".

Ирина Шейк

Фото: instagram.com/irinashayk

"Горячий" кадр Шейк уже собрал около полмиллиона лайков.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что актриса Николь Кидман раскрыла секрет своей фарфоровой кожи.

Персона
Ирина Шейк
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