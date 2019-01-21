''И эта разделась...'' Жена Харламова возмутила сеть откровенным снимком

Российская артистка, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус возмутила своих поклонников откровенным фото.

Так, семейство Асмус-Харламовых отправилось отдыхать на Мальдивы. Кристина показала снимок из гостиничного номера, на котором позирует в купальнике, оголив свою "пятую точку". Фото размещено в Instagram.

Многие поклонники Асмус были озадачены пикантным фото, так как, по их мнению, подобные снимки совершенно не соответствуют имиджу Кристины. Некоторые отметили, что актриса их разочаровала своей выходкой.

"И эта разделась... От вас я такого не ожидала, неудачное фото", – высказались недовольные фолловеры.

Новости Звезда Comedy Club рассказал о сексуальном опыте с мужчиной

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российский комик и шоумен Гарик Харламов пережил трагедию – артист сообщил о смерти своего 56-летнего отца. В личном Instagram-профиле под совместной фотографией резидент Comedy Club ограничил возможность своих фолловеров оставлять комментарии, тем не менее волна скорби не обошла знаменитость.

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