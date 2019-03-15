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"Хотелось бы овладеть..." Украинская телезвезда взбудоражила фанов эротическим снимком

2.3тЧитать материал на украинском

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) поделилась с поклонниками эротическим фото.

На снимке она позирует в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное, подтянутое тело. Фото звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Очень бы хотелось овладеть магией утра, но как обычно работает магия ночи! Мое время мечтать!" – интригующе подписала фото Валерия.

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Ее фаны сразу же принялись расхваливать секс-бомбу в комментариях. Многие отметили, что у Крук – великолепное тело и очень сексуальная фигура.

Всего за несколько часов снимок собрал более 6 тысяч лайков и сотни комментариев от поклонников модели.

"Хотелось бы овладеть..." Украинская телезвезда взбудоражила фанов эротическим снимком

"Хотелось бы овладеть..." Украинская телезвезда взбудоражила фанов эротическим снимком

"Хотелось бы овладеть..." Украинская телезвезда взбудоражила фанов эротическим снимком

"Хотелось бы овладеть..." Украинская телезвезда взбудоражила фанов эротическим снимком

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Валерия Крук поделилась с поклонниками серией эротических фото. На них она позировала в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело. Также мы предлагаем посмотреть, как звезда выглядела на заре своей карьеры.

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Персона
Валерия Крук (Сolbaba)
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