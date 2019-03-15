"Хотелось бы овладеть..." Украинская телезвезда взбудоражила фанов эротическим снимком

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) поделилась с поклонниками эротическим фото.

На снимке она позирует в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное, подтянутое тело. Фото звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Очень бы хотелось овладеть магией утра, но как обычно работает магия ночи! Мое время мечтать!" – интригующе подписала фото Валерия.

Ее фаны сразу же принялись расхваливать секс-бомбу в комментариях. Многие отметили, что у Крук – великолепное тело и очень сексуальная фигура.

Всего за несколько часов снимок собрал более 6 тысяч лайков и сотни комментариев от поклонников модели.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Валерия Крук поделилась с поклонниками серией эротических фото. На них она позировала в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело. Также мы предлагаем посмотреть, как звезда выглядела на заре своей карьеры.

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