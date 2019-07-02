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"Ходячий секс!" Кароль вызвала восторг соблазнительным фото

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Украинская певица Тина Кароль вызвала восторг у поклонников новым пикантным снимком.

Звезда позировала в открытом боди на шезлонге, соблазнительно вытянув ноги, а фото опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонники в комментариях заметили, что у Кароль очень красивые и подтянутые ноги и бедра, а фигура вызывает зависть.

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"Уже 4 минуты не могу успокоиться, отвезите в реанимацию", "У меня нет приличных слов, чтобы описать мой восторг", "Глаза вытекли", "Какие же бедра и попа", "Тин, это превосходно. Я никогда не перестану тобой восхищаться", "Секси Тина", "Тина, что ты творишь? Это слишком сексуально. Аж жарко стало", "Ходячий секс", – написали поклонники.

"Ходячий секс!" Кароль вызвала восторг соблазнительным фото
"Ходячий секс!" Кароль вызвала восторг соблазнительным фото
"Ходячий секс!" Кароль вызвала восторг соблазнительным фото
"Ходячий секс!" Кароль вызвала восторг соблазнительным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль порадовала фанатов постельным фото, на котором позирует в соблазнительной комбинации, томно устремив взгляд в сторону камеры.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесКрасота
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