"Ходячий секс!" Кароль вызвала восторг соблазнительным фото

Украинская певица Тина Кароль вызвала восторг у поклонников новым пикантным снимком.

Звезда позировала в открытом боди на шезлонге, соблазнительно вытянув ноги, а фото опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонники в комментариях заметили, что у Кароль очень красивые и подтянутые ноги и бедра, а фигура вызывает зависть.

"Уже 4 минуты не могу успокоиться, отвезите в реанимацию", "У меня нет приличных слов, чтобы описать мой восторг", "Глаза вытекли", "Какие же бедра и попа", "Тин, это превосходно. Я никогда не перестану тобой восхищаться", "Секси Тина", "Тина, что ты творишь? Это слишком сексуально. Аж жарко стало", "Ходячий секс", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль порадовала фанатов постельным фото, на котором позирует в соблазнительной комбинации, томно устремив взгляд в сторону камеры.

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