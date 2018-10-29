Ходить на каблуках без боли: ученые нашли эффективный способ

Сиднейский ортопед Кейт Макартур рассказала, как правильно ходить на высоких каблуках, чтобы не чувствовать боли.
Советами она поделилась для издания Daily Mail.
Первым делом Макартур порекомендовала разнашивать каблуки в доме, чтобы избежать боли. А если ноги не привыкли к подобной обуви, то нужно каждый день проводить в них немного времени.
Кроме того, эксперт отметила, что покупать новые туфли стоит во второй половине дня.
"К середине дня ноги распухают естественным образом. Это поможет вам подобрать правильный размер", - пояснила она.
Также Кейт призвала обязательно клеить специальные гелевые накладки или силиконовые лейкопластыри как на пятку, так и на подушечки стоп.
Как сообщал OBOZREVATEL, герцогини Меган Маркл пришлось отказаться от обуви на плоской подошве из 16-сантиметровую разницу в росте с принцем Гарри.