МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Ходить на каблуках без боли: ученые нашли эффективный способ

572Читать материал на украинском

Сиднейский ортопед Кейт Макартур рассказала, как правильно ходить на высоких каблуках, чтобы не чувствовать боли.

Советами она поделилась для издания Daily Mail.

Первым делом Макартур порекомендовала разнашивать каблуки в доме, чтобы избежать боли. А если ноги не привыкли к подобной обуви, то нужно каждый день проводить в них немного времени.

Ходить на каблуках без боли: ученые нашли эффективный способ
Читайте также:
Женщины на каблуках покорили новую высоту

Кроме того, эксперт отметила, что покупать новые туфли стоит во второй половине дня.

"К середине дня ноги распухают естественным образом. Это поможет вам подобрать правильный размер", - пояснила она.

Также Кейт призвала обязательно клеить специальные гелевые накладки или силиконовые лейкопластыри как на пятку, так и на подушечки стоп.

Как сообщал OBOZREVATEL, герцогини Меган Маркл пришлось отказаться от обуви на плоской подошве из 16-сантиметровую разницу в росте с принцем Гарри.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги