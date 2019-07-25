"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав пышную грудь.

"Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем собрать трех детей на рынок", — написала Седокова.

Анна Седокова Фото из Instagram

Анна Седокова засветила пышную грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Анны Седоковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Анна Седокова засветила грудь Фото из Instagram

Анна Седокова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Соблазнительная Анна Седокова Фото из Instagram

Анна Седокова полностью оголилась на камеру Фото из Instagram

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Анна Седокова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова разгневала поклонников роликом, на котором была изображена в вульгарном образе и материлась.

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