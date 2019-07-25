"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав пышную грудь.
"Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем собрать трех детей на рынок", — написала Седокова.
Анна Седокова
Фото из Instagram
Анна Седокова засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Анны Седоковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Анна Седокова засветила грудь
Фото из Instagram
Анна Седокова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Соблазнительная Анна Седокова
Фото из Instagram
Анна Седокова полностью оголилась на камеру
Фото из Instagram
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Анна Седокова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова разгневала поклонников роликом, на котором была изображена в вульгарном образе и материлась.
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