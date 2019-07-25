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"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком

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Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав пышную грудь.

"Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем собрать трех детей на рынок", — написала Седокова.

"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком

Анна Седокова

Фото из Instagram

"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком

Анна Седокова засветила пышную грудь

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком
"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком
"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком
"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком
"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком
"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Анны Седоковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком

Анна Седокова засветила грудь

Фото из Instagram

"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком

Анна Седокова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком

Соблазнительная Анна Седокова

Фото из Instagram

"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком

Анна Седокова полностью оголилась на камеру

Фото из Instagram

"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Хочу тебя!" Седокова завела сеть соблазнительным снимком

Анна Седокова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова разгневала поклонников роликом, на котором была изображена в вульгарном образе и материлась.

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Персона
Анна Седокова
Место
Украина
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