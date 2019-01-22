''Грудь как у бабки'': в сети высмеяли пикантное фото знаменитой супермодели

Американская супермодель Эмили Ратаковски, звезда обнаженных Instagram-фотосессий, стала жертвой насмешек в сети из-за неудачной фотографии без бюстгальтера.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала летний снимок, на котором запечатлена в легком платье с глубоким вырезом в области декольте. Однако вместо традиционных восхищений, фолловеры Ратаковски указали на неладное.

На фотографии модель спускается по лестнице в белоснежном платье от бренда Jacquemus с глубоким вырезом. Из-за ракурса и формы платья в зоне декольте, пользователи сети рассмотрели на снимке "обвисшую грудь".

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"Такая эффектная, а грудь уже все?", "Я одна вижу обвисшую грудь? Что с ней стало?", "Ууу, да грудь ведь как у бабки", "Годы уже не те", - стали писать под снимком.

Фотография Ратаковски собрала свыше миллиона лайков, при этом более 5 тыс. комментариев, в которых продолжаются дискуссии вокруг внешности звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которую называют одной из самых смелых и раскрепощенных моделей, снялась полностью обнаженной.

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