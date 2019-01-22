МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
раскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

''Грудь как у бабки'': в сети высмеяли пикантное фото знаменитой супермодели

1.2тЧитать материал на украинском

Американская супермодель Эмили Ратаковски, звезда обнаженных Instagram-фотосессий, стала жертвой насмешек в сети из-за неудачной фотографии без бюстгальтера.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала летний снимок, на котором запечатлена в легком платье с глубоким вырезом в области декольте. Однако вместо традиционных восхищений, фолловеры Ратаковски указали на неладное.

На фотографии модель спускается по лестнице в белоснежном платье от бренда Jacquemus с глубоким вырезом. Из-за ракурса и формы платья в зоне декольте, пользователи сети рассмотрели на снимке "обвисшую грудь".

Новости
В сети всплыли голые фото самой дорогой пышнотелой модели

"Такая эффектная, а грудь уже все?", "Я одна вижу обвисшую грудь? Что с ней стало?", "Ууу, да грудь ведь как у бабки", "Годы уже не те", - стали писать под снимком.

''Грудь как у бабки'': в сети высмеяли пикантное фото знаменитой супермодели

Фотография Ратаковски собрала свыше миллиона лайков, при этом более 5 тыс. комментариев, в которых продолжаются дискуссии вокруг внешности звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которую называют одной из самых смелых и раскрепощенных моделей, снялась полностью обнаженной.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Эмили РатаковскиЭмилия Ратаковски
Теги
соцсетиInstagram
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги