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16 ноября • обновлено в 13:30
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/ Красота

Гросу в маске лишила дара речи поклонников: соблазнительное фото

2.1т
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Популярная украинская певица Алина Гросу вызвала ажиотаж в сети новым соблазнительным снимком.

Звезда обнародовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в кожаной маске с "заячьими" ушками, а образ дополнила разными украшениями.

"Время пожелать вам крутых, ярких выходных и взрывного отдыха. А мы уже готовим для вас следующий трек. Есть варианты, каким он будет", – подписала она.

Поклонники были в восторге от соблазнительного кадра, на котором в этот раз Гросу не демонстрирует пышных форм, а "общается" с публикой лицом.

"Супер фотка, в прочем как ты сама", "Абалденное фото. Энергетика невероятная от вас! Вам стоит вести блог об этом и о женственности", "Вы очень красивая, талантливая девушка", "Огонь", "Классно, супер, красотка", – отреагировали фанаты.

Гросу в маске лишила дара речи поклонников: соблазнительное фото
Гросу в маске лишила дара речи поклонников: соблазнительное фото

Алина Гросу

Алина Гросу

instagram/alina_grosu

Алина Гросу с глубоким декольте

Алина Гросу с глубоким декольте

instagram/alina_grosu

Алина Гросу с декольте

Алина Гросу с декольте

instagram/alina_grosu

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети раскритиковали Гросу за внешность, обозвав ее "силиконовой куклой".

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Персона
Алина Гросу
Место
Украина
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес Красота
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Популярная???что то я не слышал ее на радио и не видел ее клипов по тв в данное время)))))))
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