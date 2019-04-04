Горячо и сексуально: подборка откровенных фото звезды "Любовь в большом городе"

Обычно, мы часто пишем о различных знаменитостях и публикуем их пикантные фотографии. Ведь их имя постоянно на слуху, лицо — на виду, а жизнь (как личная, так и публичная) интересует каждого. Согласитесь, мало кому будет дело до какой-то персоны, если это не Анджелина Джоли, или, к примеру, Анна Седокова. Но что, если существует много хороших актрис или певиц, которые так же талантливы, как и те, чье имя не сходит со страниц таблоидов, но о них мало не знает?

Поэтому OBOZREVATEL решил открыть рубрику "Малоизвестные звезды", в которой будет знакомить вас с самыми яркими ее представительницами. Также мы будем делиться сексуальными фотографиями девушек. Начать мы решили с российской актрисы и певицы Дарьи Чаруши.

Дарья Чаруша Фото: instagram/charusha

Дарья Симоненко, нынче всем известна как Чаруша, родилась 25 августа 1980 года в Норильске. Вскоре после ее рождения семья перебралась в Краснодарский край. Когда она была маленькой, педагоги и родители пророчили ей музыкальную карьеру, однако судьба Дарьи сложилась по-другому.

Дарья Чаруша Фото: instagram/charusha

Дарья Чаруша Фото: instagram/charusha

Сразу же после школы Дарья поступила на актерский факультет РАТИ (ГИТИС) в Москве и попала на курс к известному актеру Сергею Проханову. После окончания театрального вуза в 2003 году девушка получила предложение от наставника работать в Театре Луны. Наиболее заметной театральной работой Чаруши стала экспериментальная музыкальная постановка под названием "Я скрываю".

Дарья Чаруша Фото: instagram/charusha

Дарья Чаруша Фото: instagram/charusha

В кинематографе Дарья дебютировала в 2004 году в мелодраме "Женщина в игре без правил", где сыграла роль Юльки. Затем она снималась в картине "Неуправляемый занос". Однако по-настоящему популярной Дарья стала благодаря роли Жени Комельковой в китайско-российской киноверсии военной повести "А зори здесь тихие".

Знаменитыми и яркими также оказались проекты "Час Волкова", "Никто не знает про секс – 2", "Девочки" и "Любовь в большом городе".

Дарья Чаруша Фото: instagram/charusha

Дарья Чаруша Фото: instagram/charusha

Дарья Чаруша Фото: instagram/charusha

Дарья Чаруша Фото: instagram/charusha

Сейчас же знаменитость говорит, что ее карьера актрисы не сложилась. По словам Чаруши, большинство ее работ даже никто не вспомнит. Поэтому в 2014 году она основательно занялась музыкальной карьерой. Дарья написала музыку к фильмам "Холодный фронт", "Везучая", "Лучшее лето нашей жизни", "В зоне риска". Также появились клипы на композиции Дарьи "16" и "Космос".

Дарья Чаруша Фото: instagram/charusha

Дарья Чаруша Фото: instagram/charusha

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эпатажная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников новым пикантным снимком. Звезда продолжила в своем Instagram-аккаунте серию снимков со сладостями, продемонстрировав пышную грудь.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!