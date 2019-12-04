Горячие фото и дорогие курорты: как выглядит и чем живет участница "Мисс Вселенная" от Украины

Чем занималась новая обладательница короны "Мисс Украина-Вселенна – 2019" Анастасия Суббота, которая поехала представлять страну в США, до победы в конкурсе.

В своем Instagram девушка регулярно радует подписчиков новыми личными фотографиями из путешествий и модных показов.

Анастасия Суббота Instagram

Так, Анастасия – веб-дизайнер, однако она уже давно увлекается конкурсами красоты и даже является обладательницей титула "Мини-мисс Запорожье".

Ранее Суббота была натуральной блондинкой, однако решила изменить цвет волос на ярко-рыжий.

Анастасия Суббота Instagram

В своем Instagram девушка любит публиковать фотографии с различных путешествий. Так, Суббота уже побывала в Великобритании, Италии, Таиланде, на острове Бали, Франции, Малайзии.

Анастасия Суббота Instagram

В поездках Анастасия с удовольствием фотографируется в соблазнительных купальниках, которые подчеркивают ее шикарные формы.

Анастасия Суббота Instagram

Также модель любит примерять сексуальные наряды и делать откровенные фото.

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Анастасия Суббота Instagram

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто считается фаворитками 68-го конкурса красоты "Мисс Вселенная – 2019", который 8 декабря 2019 года пройдет в США.

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