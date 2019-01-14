''Горячая штучка'': Никитюк поразила сеть глубоким декольте

Украинская телеведущая, финалистка проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" Леся Никитюк поделилась с поклонниками новым сексуальным фото. На нем она позирует в майке с глубоким декольте.
Снимок Леся опубликовала на своей странице в Instagram.
instagram.com/lesia_nikituk
Good morning) Мене вже замело🙈Якшо побачите в снігу щось блискуче і красиве...відкопайте, обігрійте, сфоткайтесь🙏😊 Доброе утро) меня уже замело) если в снегу увидите что то блестящее...откопайте, обогрейте, сфоткайтесь😆#багиняламината #багиняСнежногоспуска #багиняЛюбви #буковель2019 #lovebukovel
Пользователи сети отметили, что Никитюк прекрасно выглядит.
Ранее ведущая рассказала о таинственном возлюбленном, которого тщательно скрывает от публики.
Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно Леся Никитюк снялась в эротической фотосессии для мужского глянца XXL вместе с партнером по проекту "Танці з зірками" Максимом Ежовым.
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