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''Горячая штучка'': Никитюк поразила сеть глубоким декольте

1.6тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая, финалистка проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" Леся Никитюк поделилась с поклонниками новым сексуальным фото. На нем она позирует в майке с глубоким декольте.

Снимок Леся опубликовала на своей странице в Instagram.

''Горячая штучка'': Никитюк поразила сеть глубоким декольте

instagram.com/lesia_nikituk

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''Горячая штучка'': Никитюк поразила сеть глубоким декольте

Пользователи сети отметили, что Никитюк прекрасно выглядит.

''Горячая штучка'': Никитюк поразила сеть глубоким декольте
''Горячая штучка'': Никитюк поразила сеть глубоким декольте
''Горячая штучка'': Никитюк поразила сеть глубоким декольте

Ранее ведущая рассказала о таинственном возлюбленном, которого тщательно скрывает от публики.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно Леся Никитюк снялась в эротической фотосессии для мужского глянца XXL вместе с партнером по проекту "Танці з зірками" Максимом Ежовым.

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