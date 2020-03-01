Гороскоп красоты на неделю с 2 по 8 марта: когда стричься и краситься

Гороскоп красоты на неделю с 2 по 8 марта для всех знаков Зодиака. Астролог Инна Фатеева назвала лучшие и худшие дни недели для всех косметологических процедур.

Важно помнить, что влияние Луны на процедуры по уходу за внешностью очевиден. Процедуры, проделанные на убывающей Луне, будут иметь противоположный эффект, а на растущей – результат усилиться. Планируйте процедуры красоты в правильные и благоприятные дни для того, чтобы результат был идеальным, а сами процедуры проходили легко и безболезненно.

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С 5 марта Венера переходит в знак своего сильного положения. Рекомендуется в этот период придерживаться женственного образа, сочетать элегантное с удобным, кардинально не менять свою внешность.

Волосы: с 1 по 9 марта Луна будет в растущей фазе, поэтому в это время хорошо стричься тем, кто желает отрастить длинные волосы. Чтобы волосы росли быстрее, записывайтесь к парикмахеру 5, 7, 8 марта. Для окраски в темные и яркие цвета лучше всего подходят 7 и 8 марта.

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Кардинальные перемены внешности на этой неделе могут быть удачными только 8 марта, когда Венера соединится с Ураном.

Маникюр и педикюр можно смело делать в любой из дней недели, кроме 3 марта.

Татуаж и наращивание ресниц лучше всего делать 7 и 8 марта.

Косметические процедуры благоприятно делать 7 и 8 марта.

Аппаратная косметология даст лучшие результаты 4,5,7,8 марта.

Инвазивные процедуры на этой неделе не благоприятны.

Эпиляцию отложите до 13 марта.

Для массажа рекомендую в 1,2,3,4,6,7 марта.

Неблагоприятный день для всех косметологических процедур – 3 марта.

При выборе времени всегда учитывайте Луну без курса. В этот период вы не получите ожидаемого результата. На этой неделе это следующие дни и часы: 6 марта – с 9:00 до 11:30 и 8 марта с 10:00 до 13:00.

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