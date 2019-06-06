Гороскоп-красоты на июнь 2019: что приготовили звезды

В июне 2019 года многим знакам Зодиака следует обратить внимание на свой внешний вид. Так, лунный календарь в этот месяце рекомендует Львам и Девам сделать лазерную эпиляцию, а Козерогам следует изменить свой рацион питания.

О том, в какое время и какие процедуры необходимо делать в этом месяце пишет Vogue.

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Лицо

Процедуры активного увлажнения и питания лучше делать на растущую луну, с 14 по 17 июня. В эти же даты можно использование средств с витамином С. В остальные следует запланировать следующие процедуры: серию легких фруктовых пилингов, биоревитализацию, осветление пигментации, дренажный массаж от отечности, глубокое очищение.

Ставить филлеры и вводить ботокс лучше всего на растущую луну в знаках Рыб, Тельца и Льва: 7,8,9 июня.

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Тело

Подходящие даты шугаринга и эпиляции - 18, 19, 25 и 26 июня. Лазерную эпиляцию (она особо показана Льву, Деве, Козерогу и Водолею) лучше делать с 6 марта по 12 августа. Козерогам и Водолеям звезды советуют периодические холодные обертывания, ледяной бар и регулярный контрастный душ по утрам.

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Волосы

Тем, кто хочет попробовать новый цвет волос, звезды рекомендуют дождаться, когда Меркурий будет в Тельце или в Весах. Самые удачные даты для окрашивания - когда Луна находится в знаках Тельца, Девы и Козерога: 4, 7, 8, 9, 10 июня.

Чтобы прическа сохраняла форму дольше, стоит стричься на убывающую луну, 20 июня. Чтобы ускорить рост и добавить волосам объема, следует выбирать для стрижки следующие даты: 4 и 7 июня.

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Ногти

Благоприятные дни для ухода за руками для всех знаков в июне - 1, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 29 и 30.

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Питание и спорт

Земным знакам зодиака - Тельцам, Девам и Козерогам - рекомендуется ввести в рацион больше зеленых овощей и фруктов. Чтобы подобрать наиболее эффективный вид спорта, стоит ориентироваться на положение Марса в знаках зодиака.

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