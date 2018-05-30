Голографический макияж губ стал самым неожиданным трендом-2018

Голографический макияж губ - маст-хев модного сезона весна-лето 2018 года.
Макияж с голографическим эффектом - неожиданный и весьма смелый тренд, который решится примерить на себя далеко не каждая модница. Такой вариант мейк-апа, безусловно, не подойдет для каждодневного использования, однако если вы собрались на вечеринку или фестиваль - он поможет сделать ваш образ максимально ярко. OBOZREVATEL предлагает подборку самых интересных вариантов макияжа губ с эффектом голограммы.
Визуально макияж-голограмма для губ напоминает зеркальную гладь с разноцветными переливами и блестками. С помощью нанесения нескольких слоев разных цветов и оттенков, можно превратить губы в настоящее произведение искусства.
Существуют также матовые варианты трендового макияжа губ, которые являются более универсальными, нежели глянцевые.
Голографический макияж губ
Рinterest
Нанести модный макияж 2018 года можно с помощью нескольких цветных помад ярких оттенков, а также густого блеска. Помимо этого, многие современные производители косметики также предоставляют широкий выбор средств для максимально быстрого нанесения ультрамодного мейк-апа.
Создать голографический макияж также реально, применив для этого подручные средства: стойкий бальзам для губ, вазелин, жидкую помаду, блестки, глиттер и прочее.
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