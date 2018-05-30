УкрEngРус
Регистрация
ШоуКияни

Голографический макияж губ стал самым неожиданным трендом-2018

650Читать новость на украинском

Голографический макияж губ - маст-хев модного сезона весна-лето 2018 года.

Макияж с голографическим эффектом - неожиданный и весьма смелый тренд, который решится примерить на себя далеко не каждая модница. Такой вариант мейк-апа, безусловно, не подойдет для каждодневного использования, однако если вы собрались на вечеринку или фестиваль - он поможет сделать ваш образ максимально ярко. OBOZREVATEL предлагает подборку самых интересных вариантов макияжа губ с эффектом голограммы.

Визуально макияж-голограмма для губ напоминает зеркальную гладь с разноцветными переливами и блестками. С помощью нанесения нескольких слоев разных цветов и оттенков, можно превратить губы в настоящее произведение искусства.

Новости
"Окунитесь лицом в тазик": разработан самый странный способ нанесения макияжа

Существуют также матовые варианты трендового макияжа губ, которые являются более универсальными, нежели глянцевые.

Новости
Транс-макияж: перевоплощение из мальчика в девочку

Голографический макияж губ

Рinterest

Нанести модный макияж 2018 года можно с помощью нескольких цветных помад ярких оттенков, а также густого блеска. Помимо этого, многие современные производители косметики также предоставляют широкий выбор средств для максимально быстрого нанесения ультрамодного мейк-апа.

Новости
Цветущий сад на лице: блогер удивила новым трендом в макияже бровей

Создать голографический макияж также реально, применив для этого подручные средства: стойкий бальзам для губ, вазелин, жидкую помаду, блестки, глиттер и прочее.

Новости
Макияж для глаз с блестками: яркие идеи

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о популярном китайском бьюти-блогере Хи Юхонг, которая продемонстрировала невероятное мастерство визажа, превратив себя с помощью макияжа в Мону Лизу.

Объект
макияж
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги