Голографический макияж губ стал самым неожиданным трендом-2018

Голографический макияж губ - маст-хев модного сезона весна-лето 2018 года.

Макияж с голографическим эффектом - неожиданный и весьма смелый тренд, который решится примерить на себя далеко не каждая модница. Такой вариант мейк-апа, безусловно, не подойдет для каждодневного использования, однако если вы собрались на вечеринку или фестиваль - он поможет сделать ваш образ максимально ярко. OBOZREVATEL предлагает подборку самых интересных вариантов макияжа губ с эффектом голограммы.

Визуально макияж-голограмма для губ напоминает зеркальную гладь с разноцветными переливами и блестками. С помощью нанесения нескольких слоев разных цветов и оттенков, можно превратить губы в настоящее произведение искусства.

Публикация от Chassy Dimitra Leos (@chassydimitra) 18 Май 2016 в 2:09 PDT

Публикация от Chassy Dimitra Leos (@chassydimitra) 2 Апр 2016 в 1:02 PDT

Публикация от Sigma Beauty (@sigmabeauty) 15 Май 2018 в 10:14 PDT

Существуют также матовые варианты трендового макияжа губ, которые являются более универсальными, нежели глянцевые.

Публикация от Chassy Dimitra Leos (@chassydimitra) 17 Апр 2017 в 2:04 PDT

Голографический макияж губ Рinterest

Нанести модный макияж 2018 года можно с помощью нескольких цветных помад ярких оттенков, а также густого блеска. Помимо этого, многие современные производители косметики также предоставляют широкий выбор средств для максимально быстрого нанесения ультрамодного мейк-апа.

Публикация от Chassy Dimitra Leos (@chassydimitra) 23 Янв 2017 в 2:33 PST

Публикация от Nativa Melo (@nah__melo) 29 Май 2018 в 3:58 PDT

Создать голографический макияж также реально, применив для этого подручные средства: стойкий бальзам для губ, вазелин, жидкую помаду, блестки, глиттер и прочее.

Публикация от Chassy Dimitra Leos (@chassydimitra) 7 Сен 2017 в 1:41 PDT

Публикация от Chassy Dimitra Leos (@chassydimitra) 20 Июн 2017 в 3:08 PDT

Публикация от Chassy Dimitra Leos (@chassydimitra) 5 Апр 2017 в 7:16 PDT

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