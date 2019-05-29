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/Красота

Голая жена Ступки взбудоражила сеть пикантным снимком

1.1тЧитать материал на украинском

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая и фитнес-блогер Полина Логунова взбудоражила сеть откровенным снимком.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позировала голой в ванной и поливала свое тело из душа.

"Жизнь коротка. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. ...Их много... Дела неидущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже", – написала она.

Голая Полина Логунова в ванной

Голая Полина Логунова в ванной

Фото: инстаграм Полины Логуновой

Поклонники были в восторге от нового снимка Логуновой. Они согласились со словами про жизнь и заметили, что телеведущая выглядит отлично.

"Надо уметь жить! Это самое тяжелое задание", "Согласна на все 100%", "О, да", "Потрясающая", – восхитились поклонники.

Голая жена Ступки взбудоражила сеть пикантным снимком
Голая жена Ступки взбудоражила сеть пикантным снимком
Голая жена Ступки взбудоражила сеть пикантным снимком

Полина Логунова

Полина Логунова

Фото: инстаграм Полины Логуновой

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Логунова порадовала поклонников откровенным фото с отдыха, на котором позировала обнаженной у бассейна. Загорелое тело было прикрыто лишь шляпой.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашому Instagram!

Персона
Полина Логунова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесКрасота
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