Голая жена Ступки взбудоражила сеть пикантным снимком

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая и фитнес-блогер Полина Логунова взбудоражила сеть откровенным снимком.
Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позировала голой в ванной и поливала свое тело из душа.
"Жизнь коротка. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. ...Их много... Дела неидущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже", – написала она.
Голая Полина Логунова в ванной
Фото: инстаграм Полины Логуновой
Поклонники были в восторге от нового снимка Логуновой. Они согласились со словами про жизнь и заметили, что телеведущая выглядит отлично.
"Надо уметь жить! Это самое тяжелое задание", "Согласна на все 100%", "О, да", "Потрясающая", – восхитились поклонники.
Полина Логунова
Фото: инстаграм Полины Логуновой
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Логунова порадовала поклонников откровенным фото с отдыха, на котором позировала обнаженной у бассейна. Загорелое тело было прикрыто лишь шляпой.
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