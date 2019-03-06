Голая в ванной: Кардашьян полностью разделась на камеру и произвела фурор в сети

Американская модель, героиня реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и сестра знаменитой Ким Кардашьян Кортни полностью разделась на камеру, чем произвела фурор в сети.

Звезда позировала совершенно без одежды в ванной комнате. Оказалось, что таким образом Кортни Кардашьян анонсировала запуск нового авторского проекта под названием Poosh. Горячим снимком она похвасталась в своем Instagram-аккаунте.

На фото сестра Ким Кардашьян сидит обнаженной, прикрывая грудь только ноутбуком, который держит в руках.

Снимок вызвал ажиотаж среди пользователей сети. Менее, чем за одни сутки фото оценили лайками свыше двух миллионов фолловеров. Также почти 19 тысяч из них написали в адрес девушки свои восторженные комментарии.

Новости Кардашьян подловили на сомнительном заработке

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая американская модель и светская львица Ким Кардашьян сверкнула грудью в 15-градусный мороз в прозрачном платье на улице в Монреале.

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