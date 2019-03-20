Голая сестра Кардашьян восхитила сеть откровенным фото

Американская модель, героиня реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и сестра знаменитой Ким Кардашьян Кортни разделась на камеру.

Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно голой в ванной с пеной, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

"Люби себя также сильно, как ты любишь других", — написала Кортни.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Ты идеальная", "Это очень горячо, Кортни", "Потрясающий вид", "Очень сексуальная", "Замечательная", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестры Кардашьян-Дженнер порадовали фанов совместной горячей фотосессией в белье.

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