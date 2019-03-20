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Голая сестра Кардашьян восхитила сеть откровенным фото

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Американская модель, героиня реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и сестра знаменитой Ким Кардашьян Кортни разделась на камеру.

Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно голой в ванной с пеной, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

"Люби себя также сильно, как ты любишь других", — написала Кортни.

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Ты идеальная", "Это очень горячо, Кортни", "Потрясающий вид", "Очень сексуальная", "Замечательная", — прокомментировали люди.

Голая сестра Кардашьян восхитила сеть откровенным фото
Голая сестра Кардашьян восхитила сеть откровенным фото
Голая сестра Кардашьян восхитила сеть откровенным фото
Голая сестра Кардашьян восхитила сеть откровенным фото
Голая сестра Кардашьян восхитила сеть откровенным фото

Busy until further notice.

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

C O M I N G. S O O N. @poosh

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

@gqmexico

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

@gqmexico

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

sometimes i take all the shine

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

@vmagazine #KOURTxKYLIE

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестры Кардашьян-Дженнер порадовали фанов совместной горячей фотосессией в белье.

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Персона
Кортни Кардашьян
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