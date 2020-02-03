Голая модель-"копия" Кардашьян засветила огромную грудь: пикантные фото красотки

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, засветила голую грудь на пикантном снимке.

Соответствующее фото звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала без одежды в воде.

Деми Роуз Фото: instagram/demirose

"Очищение", – подписала свой снимок Роуз.

Деми Роуз засветила голую грудь Фото: instagram/demirose

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды и засыпали ее комплиментами.

"Нет слов, чтобы описать твою красоту", "Самая горячая женщина из всех, кого я когда-либо видела", "Ох, твой бюст", "Великолепная", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз в пикантной фотосессии Фото: instagram/demirose

Деми Роуз сексуально позирует на камеру Фото: instagram/demirose

Деми Роуз полностью голая Фото: instagram/demirose

Деми Роуз оголила пышную грудь Фото: instagram/demirose

Соблазнительная Деми Роуз Фото: instagram/demirose

Деми Роуз полностью голая Фото: instagram/demirose

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/demirose

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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