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3 февраля • обновлено в 13:08
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Голая модель-"копия" Кардашьян засветила огромную грудь: пикантные фото красотки

2.2т
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Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, засветила голую грудь на пикантном снимке.

Соответствующее фото звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала без одежды в воде.

Деми Роуз

Деми Роуз

Фото: instagram/demirose

"Очищение", – подписала свой снимок Роуз.

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Деми Роуз засветила голую грудь

Деми Роуз засветила голую грудь

Фото: instagram/demirose

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды и засыпали ее комплиментами.

"Нет слов, чтобы описать твою красоту", "Самая горячая женщина из всех, кого я когда-либо видела", "Ох, твой бюст", "Великолепная", – написали люди.

Голая модель-"копия" Кардашьян засветила огромную грудь: пикантные фото красотки
Голая модель-"копия" Кардашьян засветила огромную грудь: пикантные фото красотки
Голая модель-"копия" Кардашьян засветила огромную грудь: пикантные фото красотки
Голая модель-"копия" Кардашьян засветила огромную грудь: пикантные фото красотки

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз в пикантной фотосессии

Деми Роуз в пикантной фотосессии

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз полностью голая

Деми Роуз полностью голая

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз оголила пышную грудь

Деми Роуз оголила пышную грудь

Фото: instagram/demirose

Соблазнительная Деми Роуз

Соблазнительная Деми Роуз

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз полностью голая

Деми Роуз полностью голая

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/demirose

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Деми Роуз
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