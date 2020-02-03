Голая модель-"копия" Кардашьян засветила огромную грудь: пикантные фото красотки

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, засветила голую грудь на пикантном снимке.
Соответствующее фото звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала без одежды в воде.
Деми Роуз
Фото: instagram/demirose
"Очищение", – подписала свой снимок Роуз.
Деми Роуз засветила голую грудь
Фото: instagram/demirose
Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды и засыпали ее комплиментами.
"Нет слов, чтобы описать твою красоту", "Самая горячая женщина из всех, кого я когда-либо видела", "Ох, твой бюст", "Великолепная", – написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Деми Роуз в пикантной фотосессии
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз полностью голая
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз оголила пышную грудь
Фото: instagram/demirose
Соблазнительная Деми Роуз
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз полностью голая
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/demirose
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.
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