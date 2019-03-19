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/Красота

Голая кулинария: в сети набирает популярность новый пикантный тренд

1.3тЧитать материал на украинском

В соцсетях набирает популярности новый тренд: девушки готовят голыми и выкладывают фото и ролики с хештегом #nakefcooking.

Создателем нового веяния является Джейми Оливер, сообщает Daily Star. В описании к своему Instagram-аккаунту она написала: "Просто девушка, которая готовит "голую выпечку" (видео смотрите ниже).

Отметим, что у Джейми уже появились последователи, которые публикуют в соцсети результаты своих экспериментов.

Голая кулинария: в сети набирает популярность новый пикантный тренд

Фото: instagram/nakedbakers

Голая кулинария: в сети набирает популярность новый пикантный тренд

Фото: instagram/nakedbakers

Голая кулинария: в сети набирает популярность новый пикантный тренд

Фото: instagram/nakedbakers

Голая кулинария: в сети набирает популярность новый пикантный тренд

Фото: instagram/nakedbakers

Новости
Цветные зубы: в сети набирает популярность новый странный тренд
Голая кулинария: в сети набирает популярность новый пикантный тренд

Фото: dailystar

Голая кулинария: в сети набирает популярность новый пикантный тренд

Фото: i_just_8_again

Также поклонники девушки поддержали ее и написали, чтобы она продолжала делать то, что делает.

Голая кулинария: в сети набирает популярность новый пикантный тренд

Фото: instagram/nakedbakers

Голая кулинария: в сети набирает популярность новый пикантный тренд

Фото: instagram/nakedbakers

"У тебя хорошо получается — продолжай", "Такой сексуальный пекарь", "Могу ли я готовить с тобой?", — написали люди.

Голая кулинария: в сети набирает популярность новый пикантный тренд
Голая кулинария: в сети набирает популярность новый пикантный тренд

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пикантный тренд на украшение ягодиц блестками разных цветов, который поразил социальные сети в 2017 году, снова вернулся в моду. Девушкам предлагали декорировать пикантную часть тела в виде тыквы на Хэллоуин.

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