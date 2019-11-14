Главная Новости
14 ноября • обновлено в 04:56
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

Голая Кардашьян раскрыла секрет роскошной груди: шокирующие фото

Читать материал на украинском

Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян показала, как носить наряды с откровенным декольте без бюстгальтера.

В своем Instagram-сторис знаменитость продемонстрировала ленту собственного производства для официальных выходов, которая позволит удержать бюст.

Если раньше Кардашьян использовала обычный скотч, который повреждал после применения нежную кожу вокруг сосков, то сейчас бизнесвумен придумала новый способ обезопасить себя.

Кардашьян в скотче

Кардашьян в скотче

Фото из сторис

Кардашьян использовала скотч для груди

Кардашьян использовала скотч для груди

Фото из сторис

Новости
Кардашьян-младшая оседлала коня в откровенном костюме: горячие кадры

Бьюти-новинка состоит из двух частей: наклейки на чувствительную часть груди и непосредственно лента, которая выпускаются в трех гаммах под цвет кожи.

Скотч для поддержания груди

Скотч для поддержания груди

сторис

Все это аккуратно наносится клейкой стороной, в результате чего под блейзером без рубашки или одеждой с глубоким вырезом грудь выглядит так, будто ее что-то поддерживает. Снимается лента легко и безболезненно.

Голая Кардашьян раскрыла секрет роскошной груди: шокирующие фото

сторис

Новая лента для поддержания груди

Новая лента для поддержания груди

сторис

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян ранее изобрела тональный крем, который скрывает деффекты на ногах и других частях тела.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Ким Кардашьян
Теги
Красота фотографии фотосессия шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги