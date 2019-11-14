Голая Кардашьян раскрыла секрет роскошной груди: шокирующие фото

Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян показала, как носить наряды с откровенным декольте без бюстгальтера.

В своем Instagram-сторис знаменитость продемонстрировала ленту собственного производства для официальных выходов, которая позволит удержать бюст.

Если раньше Кардашьян использовала обычный скотч, который повреждал после применения нежную кожу вокруг сосков, то сейчас бизнесвумен придумала новый способ обезопасить себя.

Кардашьян в скотче Фото из сторис

Кардашьян использовала скотч для груди Фото из сторис

Бьюти-новинка состоит из двух частей: наклейки на чувствительную часть груди и непосредственно лента, которая выпускаются в трех гаммах под цвет кожи.

Скотч для поддержания груди сторис

Все это аккуратно наносится клейкой стороной, в результате чего под блейзером без рубашки или одеждой с глубоким вырезом грудь выглядит так, будто ее что-то поддерживает. Снимается лента легко и безболезненно.

сторис

Новая лента для поддержания груди сторис

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян ранее изобрела тональный крем, который скрывает деффекты на ногах и других частях тела.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!