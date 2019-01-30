Голая Брежнева вызвала споры в сети: откровенное фото

Украинская певица и актриса Вера Брежнева, часто выступающая в России, поделилась с поклонниками откровенным снимком. Так, она позировала обнаженной лежа в ванной.
Пользователи сети отметили, что она прекрасно выглядит, но нашлись и те, кому фото артистки не понравилось. Снимок Брежнева разместила на своей странице в Instagram.
Вера Брежнева
instagram.com/ververa
Я хотела попасть на эти острова много лет.. и вот наконец-то появилась возможность ✨ сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. 🙈 Но надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня. 🤗 Выбирала среди нескольких отелей, которые советовали друзья, в итоге выбор пал на совсем новый @joalimaldives . И пусть эти 5 дней здесь будут райскими. ( правда один уже прошёл 🙈) Ps : да, ванна стоит на улице 💙 как у вас погодка?🤪
"Что тут такого красивого?", "Лицо уставшее", "Позерша жалкая", "Какое замечательное фото", "Выглядите превосходно", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о проблемах Веры Брежневой в России. Телеканал НТВ внезапно отказался транслировать выступление певицы во время вручения ежегодной премии "Нового радио".
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