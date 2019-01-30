|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Голая Брежнева вызвала споры в сети: откровенное фото

1.7тЧитать материал на украинском

Украинская певица и актриса Вера Брежнева, часто выступающая в России, поделилась с поклонниками откровенным снимком. Так, она позировала обнаженной лежа в ванной.

Пользователи сети отметили, что она прекрасно выглядит, но нашлись и те, кому фото артистки не понравилось. Снимок Брежнева разместила на своей странице в Instagram.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

instagram.com/ververa

Новости
Маркл и Миддлтон завалили оскорблениями в Англии: в чем они виноваты

Я хотела попасть на эти острова много лет.. и вот наконец-то появилась возможность ✨ сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. 🙈 Но надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня. 🤗 Выбирала среди нескольких отелей, которые советовали друзья, в итоге выбор пал на совсем новый @joalimaldives . И пусть эти 5 дней здесь будут райскими. ( правда один уже прошёл 🙈) Ps : да, ванна стоит на улице 💙 как у вас погодка?🤪

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Что тут такого красивого?", "Лицо уставшее", "Позерша жалкая", "Какое замечательное фото", "Выглядите превосходно", - пишут в сети.

Голая Брежнева вызвала споры в сети: откровенное фото
Голая Брежнева вызвала споры в сети: откровенное фото
Голая Брежнева вызвала споры в сети: откровенное фото
Голая Брежнева вызвала споры в сети: откровенное фото
Голая Брежнева вызвала споры в сети: откровенное фото
Голая Брежнева вызвала споры в сети: откровенное фото
Голая Брежнева вызвала споры в сети: откровенное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о проблемах Веры Брежневой в России. Телеканал НТВ внезапно отказался транслировать выступление певицы во время вручения ежегодной премии "Нового радио".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги