Голая Брежнева вызвала споры в сети: откровенное фото

Украинская певица и актриса Вера Брежнева, часто выступающая в России, поделилась с поклонниками откровенным снимком. Так, она позировала обнаженной лежа в ванной.

Пользователи сети отметили, что она прекрасно выглядит, но нашлись и те, кому фото артистки не понравилось. Снимок Брежнева разместила на своей странице в Instagram.

Вера Брежнева instagram.com/ververa

"Что тут такого красивого?", "Лицо уставшее", "Позерша жалкая", "Какое замечательное фото", "Выглядите превосходно", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о проблемах Веры Брежневой в России. Телеканал НТВ внезапно отказался транслировать выступление певицы во время вручения ежегодной премии "Нового радио".

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