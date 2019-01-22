МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
раскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Голая Астафьева vs. аппетитная Седокова: в сети поспорили из-за самой сексуальной красавицы

785Читать материал на украинском

Украинские секс-бомбы, певицы и звезды культового мужского глянца Playboy Даша Астафьева и Анна Седокова порадовали своих фанатов пикантными снимками в сети.

Так, обе артистки в настоящее время проводят время на отдыхе, демонстрируя откровенные снимки. Кроме того, Даша и Анна – известные любительницы показывать свое сексуальное тело на публику. Своя армия поклонников есть и у Астафьевой, и у Седоковой, и зачастую пользователи сети их сравнивают, пытаясь выяснить, кто же все-таки красивее и горячее. OBOZREVATEL предлагает сравнить внешность двух артисток и принять участие в опросе в конце материала.

Астафьева против Седоковой: кто круче?

Астафьева против Седоковой: кто круче?

Instagram-страницы Анны Седоковой и Даши Астафьевой

Отметим, обе звезды являются активными пользовательницами Instagram, где зачастую и появляются их соблазнительные снимки. за аккаунтами Анны и Даши следят сотни тысяч подписчиков.

Новости
''Рыжая бестия!'' Седокова взорвала сеть кардинальной сменой внешности

Напомним, недавние фото Даши Астафьевой произвели фурор в сети. Так, певица поделилась с поклонниками пикантным черно-белым снимком в облегающем платье без белья, из-под которого просвечивалась голая грудь.

Астафьева против Седоковой: кто круче?

Астафьева против Седоковой: кто круче?

Instagram-страницы Анны Седоковой и Даши Астафьевой

Новости
''С большой грудью'': Астафьева похвасталась упругими формами в белье
Астафьева против Седоковой: кто круче?

Астафьева против Седоковой: кто круче?

Instagram-страницы Анны Седоковой и Даши Астафьевой

Астафьева против Седоковой: кто круче?

Астафьева против Седоковой: кто круче?

Instagram-страницы Анны Седоковой и Даши Астафьевой

Новости
''Какая горячая'': Седокова засветила огромную грудь на фото
Астафьева против Седоковой: кто круче?

Астафьева против Седоковой: кто круче?

Instagram-страницы Анны Седоковой и Даши Астафьевой

В свою очередь, Анна Седокова в тот же день поделилась откровенным снимком, который спровоцировал волну споров в сети. Звезда снялась в откровенном купальнике на пляже, демонстрируя свою "пятую точку", за что ее осудили многие фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, также скандальная украинская певица Анна Седокова ранее нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Анна СедоковаДаша Астафьева
Тег
опрос
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги