Голая Астафьева vs. аппетитная Седокова: в сети поспорили из-за самой сексуальной красавицы

Украинские секс-бомбы, певицы и звезды культового мужского глянца Playboy Даша Астафьева и Анна Седокова порадовали своих фанатов пикантными снимками в сети.

Так, обе артистки в настоящее время проводят время на отдыхе, демонстрируя откровенные снимки. Кроме того, Даша и Анна – известные любительницы показывать свое сексуальное тело на публику. Своя армия поклонников есть и у Астафьевой, и у Седоковой, и зачастую пользователи сети их сравнивают, пытаясь выяснить, кто же все-таки красивее и горячее. OBOZREVATEL предлагает сравнить внешность двух артисток и принять участие в опросе в конце материала.

Астафьева против Седоковой: кто круче? Instagram-страницы Анны Седоковой и Даши Астафьевой

Отметим, обе звезды являются активными пользовательницами Instagram, где зачастую и появляются их соблазнительные снимки. за аккаунтами Анны и Даши следят сотни тысяч подписчиков.

Напомним, недавние фото Даши Астафьевой произвели фурор в сети. Так, певица поделилась с поклонниками пикантным черно-белым снимком в облегающем платье без белья, из-под которого просвечивалась голая грудь.

Астафьева против Седоковой: кто круче? Instagram-страницы Анны Седоковой и Даши Астафьевой

Астафьева против Седоковой: кто круче? Instagram-страницы Анны Седоковой и Даши Астафьевой

Астафьева против Седоковой: кто круче? Instagram-страницы Анны Седоковой и Даши Астафьевой

Астафьева против Седоковой: кто круче? Instagram-страницы Анны Седоковой и Даши Астафьевой

В свою очередь, Анна Седокова в тот же день поделилась откровенным снимком, который спровоцировал волну споров в сети. Звезда снялась в откровенном купальнике на пляже, демонстрируя свою "пятую точку", за что ее осудили многие фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, также скандальная украинская певица Анна Седокова ранее нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование

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