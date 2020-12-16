Главные правила по уходу за кожей губ в зимний период: 5 полезных рекомендаций

София Ковнир Красота 02:45, 16.12.2020

В холодное время года особенно страдает кожа губ. Ветер или мороз могут ее пересушивать, в результате чего она может трескаться или шелушиться.

Так, врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук дала несколько простых советов по уходу за губами зимой. Одно из главных правил – пользуйтесь гигиенической помадой с хорошим составом, пишет "ТСН".

Подберите соответствующий бальзам

  • В зимний период, когда воздух в теплых помещениях сухой, кожа быстро теряет влагу и становится сухой. Чтобы решить проблему – вам нужно приобрести бальзам или гигиеническую помаду.

  • Если губы потрескались, вам понадобится бальзам с увлажняющими и противовоспалительными действиями. При обветривании – бальзам или помада на основе масел, чтобы смягчить кожу.

Подберите соответствующий бальзам для губ
Cosmetea

Используйте средства по уходу при необходимости

  • Бальзамы и помады в основном содержат масла, которые быстро впитываются и могут вызвать сухость. Поэтому используйте их только тогда, когда ваша кожа действительно в этом нуждается.

Стоит отметить, что не нужно покупать средства по уходу, если в их составе находятся:

  • минеральные масла;

  • фенол;

  • парафин;

  • ментол;

  • камфора;

  • вазелин;

  • триэтаноламин;

  • синтетические ароматизаторы;

  • большое количество спирта.

Используйте средства по уходу при необходимости
designersfromrussia.ru

Пользуйтесь увлажняющим кремом

  • Для улучшения кожи губ нужно приобрести крем с увлажняющим эффектом, в составе которого есть множество полезных веществ. Кроме того, это средство вы также можете использовать для других частей тела.

Избавляйтесь от ороговевших клеток

  • Эксперт рекомендует в холодное время года делать эксфолиацию раз в две недели. Для этого используйте мягкий пилинг или гоммаж для кожи губ.

Не облизывайте губы на улице

  • Кожа губ не имеет сальных желез и поэтому часто возникает желание ее облизывать. Но из-за этого она пересыхает еще больше. Лучше используйте гигиеническую помаду или бальзам, которые защитят ваши губы в этот период.

Избавляйтесь от ороговевших клеток
РБК Стиль

Как сообщал OBOZREVATEL, названы привычки, которые "убивают" женскую красоту и молодость.

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Lady Красота

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